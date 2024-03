Bodas.com.mx invita a parejas a explorar con curiosidad su compatibilidad zodiacal mediante el lanzamiento de un test de compatibilidad

/COMUNICAE/

Se trata de un test que mide la compatibilidad entre los signos del zodíaco, invitando a reflexionar sobre la propia personalidad y sus relaciones de pareja

La compatibilidad en el amor es una de las principales incógnitas que se intentan descubrir, sobre todo, cuando se acaba de conocer a alguien. Incluso, como bien señala el artículo «Descubran la compatibilidad con su pareja«, «hay multitud de preguntas en Google sobre este tema: ¿qué signos son más compatibles como pareja?, ¿cuál es el signo al que le va mejor en el amor?, ¿cuáles son los signos que se atraen?».

Y aunque el amor prospere más allá de los signos del zodíaco y de sus compatibilidades, es común que las parejas sientan curiosidad por saber si hacen el match perfecto. Como se menciona en el artículo, «la astrología nos ayuda a conocernos y a entender algunos puntos clave de nuestra personalidad. Esta compatibilidad nos habla mucho de cómo somos y actuamos según nuestros signos y el trabajo que podemos emprender en nuestra relación de pareja para hacer ese clic que tanto buscamos».

Como una forma más de saber que se va por el camino correcto, Bodas.com.mx ha creado el Test de compatibilidad para conocer no sólo con qué signos se es más compatible sino para entender el resto de signos del zodíaco y así conseguir el match ideal.

Al respecto, la astróloga de @theastralmethod, Mercedes Arnús, explica en el artículo «Descubran la compatibilidad con su pareja» más detalles sobre este tema:

El Test de compatibilidad puede realizarse en el siguiente enlace: https://www.bodas.com.mx/articulos/signos-del-zodiaco-compatibilidad-en-el-amor–c10047

Acerca de Bodas.com.mx

Bodas.com.mx, parte del grupo global The Knot Worldwide, es una web de referencia en el sector nupcial en México. A través de sus sitios web personalizados, herramientas de planificación, inspiración y aplicaciones móviles, Bodas.com.mx ayuda a las parejas a gestionar su presupuesto, encontrar proveedores y navegar por cada paso de la planificación de la boda.

En más de 16 países de Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia, The Knot Worldwide defiende el poder de la celebración. La familia de marcas de The Knot Worldwide ofrece los mejores productos, servicios y contenidos para llevar la planificación de la celebración de la inspiración a la acción. A través de sus marcas, incluyendo The Knot, WeddingWire, Bodas.net, Mariages.net, Matrimonio.com, Casamentos.pt, Bodas.com.mx, Casamentos.com.br, entre otras, The Knot Worldwide brinda una extensa base de datos de cientos de miles de profesionales de bodas para ayudar a las parejas a organizar el día más feliz de sus vidas

