Banco Azteca lanza Certamen de Inclusión Financiera para impulsar el talento y el desarrollo del país

Banco Azteca lanza el Primer Certamen Universitario de Inclusión Financiera para impulsar talento joven y soluciones en inclusión y emprendimiento

Banco Azteca anuncia el lanzamiento del Primer Certamen Universitario de Inclusión Financiera, una iniciativa que busca convocar al talento joven más destacado del país para reflexionar, proponer y construir soluciones en torno a dos pilares claves para el desarrollo nacional: la inclusión financiera y el emprendimiento.

Dirigido a estudiantes de carreras económico-administrativas, este certamen representa mucho más que un reto académico: es una plataforma estratégica que conecta a las nuevas generaciones con los grandes desafíos de México, impulsando su creatividad, pensamiento crítico y capacidad de incidencia en el entorno económico y social del país. A través de este esfuerzo, Banco Azteca reafirma su compromiso con la formación de líderes con visión, capaces de traducir ideas en impacto.

Los participantes deberán desarrollar un ensayo individual titulado «Inclusión financiera y emprendimiento: motores del desarrollo en México», en el que abordarán cuestiones fundamentales relacionadas con el papel de la inclusión financiera en el bienestar del país y la relevancia del emprendimiento como catalizador del crecimiento económico.

Los trabajos serán evaluados por un comité integrado por los más altos directivos de Banco Azteca, garantizando un proceso de selección riguroso y de carácter estratégico. Los ensayos finalistas accederán a una experiencia de gran valor para su crecimiento profesional: presentar sus propuestas ante este comité en las instalaciones de la Universidad de la Libertad, en la Ciudad de México, ya sea de manera presencial o remota, fortaleciendo así un espacio de diálogo directo entre el talento emergente y el liderazgo institucional.

Adicionalmente y como reconocimiento a la excelencia, los tres mejores ensayos serán premiados con un pase doble para asistir a encuentros de la máxima fiesta futbolera que se celebrará en México este verano, una experiencia que simboliza la pasión, disciplina y espíritu competitivo que también define a los grandes líderes.

La convocatoria oficial estará abierta a partir del 20 de abril. Podrán participar estudiantes inscritos en instituciones de educación superior con las que el banco mantiene colaboración activa a nivel nacional, entre las que destacan la Universidad Panamericana, IPADE Business School, Escuela Bancaria y Comercial, Universidad Anáhuac, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Tecnológico de Monterrey, Universidad La Salle México, CETYS, Universidad Iberoamericana, UPAEP, Universidad Modelo, Universidad Nacional Autónoma de México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad de Monterrey, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, CIDE, Universidad de la Comunicación y Universidad de la Libertad, entre otras.

Para más información, los alumnos pueden consultar el sitio de Banco Azteca (https://www.bancoazteca.com.mx/institucional/noticias). Los ensayos deberán enviarse del 20 de abril al 10 de mayo, al correo comunicacioninstitucional@bancoazteca.com, acompañados de un comprobante vigente que acredite su inscripción en alguna de las instituciones participantes. Los ganadores serán seleccionados el 18 de mayo.

Con este certamen, Banco Azteca consolida una apuesta decidida por el talento joven y la generación de conocimiento con propósito, sentando las bases para un México más incluyente, competitivo y con mayores oportunidades para todos.