Fracttal, líder de mantenimiento inteligente en México y Latam, afianza su expansión en España

Fracttal adquiere TCMAN, una empresa del sector de mantenimiento que cuenta con más de 30 años de experiencia y 250 clientes. La operación, tras la ronda de $35M anunciada por Fracttal en enero, acelera su expansión en Europa y consolida su posición como líder del sector en España y en Latam

Fracttal, compañía global especializada en soluciones de mantenimiento impulsadas por inteligencia artificial, y que cuenta con amplia presencia en empresas mexicanas y trasnacionales que operan en territorio nacional, ha adquirido TCMAN, firma española líder del sector y desarrolladora de la plataforma GIM.

Fundada en 1997, TCMAN es la empresa líder en España en soluciones de gestión de mantenimiento (GMAO). Su plataforma GIM, con más de 35 años de historia en el sector, es utilizada por más de 250 organizaciones, incluidas compañías como Serveo, Acciona, Eiffage, Moncobra, Sanitas o Quirón, para gestionar activos críticos en sectores como infraestructuras, industria y servicios.

Con esta adquisición, Fracttal integra la experiencia y la base de clientes de TCMAN con su plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial, que actualmente gestiona más de 20 millones de activos en más de 60 países.

«Fracttal y TCMAN compartimos una misma convicción: el mantenimiento es un aliado clave para construir un mundo más sostenible, seguro y eficiente. Esta unión nos permite acelerar esa transformación, combinando décadas de experiencia en el sector con tecnología avanzada e inteligencia artificial para ayudar a la industria a operar mejor.», señala Christian Struve, CEO y cofundador de Fracttal.

La compañía considera que el mantenimiento se está convirtiendo en una función cada vez más estratégica para las empresas, especialmente en sectores intensivos en activos físicos como infraestructuras, industria, energía o sanidad.

«Integrar la experiencia de TCMAN con nuestra plataforma refuerza nuestra capacidad para seguir desarrollando soluciones de mantenimiento inteligente y aportar más valor a organizaciones que gestionan activos complejos y distribuidos», explica Raúl Peris, COO de Fracttal.

La operación también permitirá acelerar la evolución del software GIM dentro del ecosistema tecnológico de Fracttal, incorporando nuevas capacidades basadas en inteligencia artificial, analítica avanzada e integración con tecnologías IoT.

Desde TCMAN, la integración supone una nueva etapa tras más de tres décadas de actividad en el mercado español.

«Durante más de 30 años hemos ayudado a empresas de múltiples sectores a gestionar mejor sus activos. Unirnos a Fracttal nos permite ampliar el alcance de nuestra tecnología y seguir evolucionando nuestras soluciones en un contexto en el que el mantenimiento es cada vez más estratégico», afirma Eloy Ortega, fundador de TCMAN.

La adquisición se produce pocos meses después de que Fracttal cerrara una ronda de financiación de 35 millones de dólares. La compañía destinará esta inversión a reforzar sus capacidades de inteligencia artificial, acelerar el desarrollo de producto y ampliar su presencia en mercados estratégicos de Europa y Latinoamérica.

La integración de ambas compañías responde a una visión compartida sobre el papel que juega el mantenimiento en la economía moderna. Bajo ese enfoque, la operación se articula en torno a una idea común: «El mantenimiento mueve el mundo. Ahora lo movemos juntos».