CASIO: entre adaptación, movimiento y expresión, el tiempo como reflejo de la vida contemporánea

Cuando el tiempo deja de medirse y empieza a vivirse: CASIO explora cómo la ciudad, el cuerpo y el estilo definen la forma de habitarlo

La vida cotidiana hoy en día se fragmenta entre pantallas, desplazamientos y una búsqueda constante de identidad propia. En este contexto el tiempo deja de ser una medida abstracta para convertirse en una experiencia que se adapta, se interpreta y se proyecta. Por ello, CASIO presenta tres propuestas que, desde distintos frentes, exploran cómo los objetos pueden integrarse de forma más natural a la vida contemporánea: la ciudad, el cuerpo en movimiento y la expresión personal.

En el ámbito urbano, donde la funcionalidad cotidiana exige soluciones prácticas sin renunciar al diseño, G-SHOCK introduce la nueva evolución de su icónico DW-5600. El modelo DW-5600MNC incorpora una correa textil con cierre magnético que facilita su uso en dinámicas diarias marcadas por el ritmo acelerado de la ciudad. Esta reinterpretación mantiene la resistencia característica de la línea, pero la traslada a un terreno donde la comodidad y la adaptabilidad se vuelven esenciales. Más que una actualización estética, se trata de una respuesta a la manera en que hoy se habitan los espacios urbanos: con objetos que acompañan sin interrumpir.

En otra dimensión, marcada por la relación entre el cuerpo y el entorno digital, el G-SHOCK G-SQUAD GM-H5600 plantea una reflexión distinta: ¿qué significa moverse en una época donde gran parte de la vida ocurre frente a una pantalla? Su propuesta no radica únicamente en el diseño, sino en la forma en que se integra a rutinas diversas, desde la actividad física hasta la jornada laboral. Este modelo entiende el movimiento no como un acto excepcional, sino como una suma de momentos cotidianos —cada paso, cada pausa activa— le devuelve el equilibrio a una vida cada vez más pausada por el constante habitar digitalizado.

Por otro lado, en el terreno de la expresión individual, CASIO establece un diálogo con Liberty, la histórica casa de diseño londinense, a través de los modelos AQ-230ELT-7A y AQ-230EBLT-1A. Inspirados en el estampado Paisley Fanfare, estos relojes trasladan la riqueza del diseño textil a una superficie metálica, abriendo un espacio donde el tiempo también puede ser una declaración estética. Esta colaboración no solo une dos lenguajes creativos, sino que propone una alternativa frente a la homogeneidad visual contemporánea: integrar el diseño como parte del lenguaje personal.

Estas tres propuestas revelan distintas formas de relacionarse con el tiempo: como herramienta para habitar la ciudad, como impulso para mantenerse en movimiento y como medio para construir identidad. CASIO a través de estos modelos, busca brindar a los usuarios un elemento de identidad que los acompañe en su día a día y que refleje al tiempo como una experiencia que se vive de distintas formas.