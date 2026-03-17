AliExpress celebra su 16° aniversario y consolida su presencia en México

En su 16º aniversario global, AliExpress refuerza su compromiso con México, impulsando talento local y una experiencia de compra cada vez más cercana al consumidor

En el marco de la celebración de sus 16 años a nivel global, AliExpress reafirma su compromiso con el mercado mexicano, consolidándose como una de las plataformas de comercio electrónico preferidas por los consumidores y una catapulta estratégica para los emprendedores nacionales.

Desde su llegada al país, AliExpress ha recorrido un camino de transformación profunda. Lo que comenzó como una ventana para acceder a productos internacionales a precios competitivos, ha evolucionado hacia un ecosistema que prioriza la experiencia del usuario local. En los últimos años, la plataforma ha invertido significativamente en logística, reduciendo los tiempos de entrega de meses a solo días mediante alianzas estratégicas de última milla.

Hoy, AliExpress es un socio estratégico para el comercio en México, integrando métodos de pago locales, atención al cliente personalizada y, lo más importante, abriendo sus puertas a vendedores mexicanos para conectar con una audiencia masiva que busca calidad y precio.

Un ejemplo destacado de esta evolución es Bluelander, una empresa mexicana que se ha posicionado dentro del Top 10 de vendedores locales en la plataforma. Especializada en artículos deportivos (como caminadoras y bicicletas) y productos para el hogar (ropa de cama), Bluelander ha demostrado que el diseño único y la visión estratégica son la clave del éxito.

La marca ha encontrado en AliExpress un aliado para impulsar sus productos, capitalizando temporadas clave como el Buen Fin y la «Temporada de Fitness» en enero. Gracias a esta sinergia, Bluelander mantiene un crecimiento de ventas mensual a doble dígito.

Para celebrar más de década y media de innovación y agradecer la fidelidad de sus usuarios, AliExpress lanza su campaña de aniversario con promociones en México disponibles por tiempo limitado, como descuentos de hasta el 80 %, dinámicas «Agita y Gana» dentro de la aplicación así como cupones especiales.

Además, como parte central de esta celebración, AliExpress ha seleccionado una curaduría de marcas globales de alto impacto que encabezarán las ofertas de aniversario. Estas firmas representan lo último en tecnología, estilo de vida y cuidado personal, asegurando que los usuarios mexicanos tengan acceso a innovación de vanguardia con precios de celebración:

Tecnología y conectividad: marcas como Tronsmart y 70mai lideran la categoría con soluciones avanzadas en audio prémium y seguridad automotriz inteligente. Por su parte, Microtech y Ugreen se consolidan como los aliados indispensables para accesorios de alta fidelidad y conectividad eficiente.

marcas como Tronsmart y 70mai lideran la categoría con soluciones avanzadas en audio prémium y seguridad automotriz inteligente. Por su parte, Microtech y Ugreen se consolidan como los aliados indispensables para accesorios de alta fidelidad y conectividad eficiente. Salud y cuidado especializado: la precisión llega de la mano de Azdent en el sector de salud dental, mientras que Namste ofrece propuestas innovadoras para el bienestar en el hogar.

la precisión llega de la mano de Azdent en el sector de salud dental, mientras que Namste ofrece propuestas innovadoras para el bienestar en el hogar. Moda y estilo: en el ámbito de la belleza y las tendencias, Tdance y China Flashes destacan por su oferta en extensiones y estilismo, complementadas por la propuesta estética de Xiusuzaki.

Esta selección de marcas estratégicas refuerza la promesa de AliExpress de ofrecer una mezcla perfecta entre marcas globales consolidadas y talento local emergente, garantizando una oferta diversa que satisface todas las necesidades del consumidor.