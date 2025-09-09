AGFA HealthCare en RSNA 2025, mejorando la imagenología, potenciando el flujo

Permite a los médicos mantenerse al día en todo momento y en cualquier lugar gracias a una plataforma de imágenes empresariales inteligente, basada en la nube, con capacidad de transmisión, profundamente integrada y adaptada a su espacio de trabajo

LATINOAMÉRICA (Septiembre 09 de 2025). En la RSNA 2025, AGFA HealthCare presentará su última gama de innovaciones en imagenología diseñadas para transformar la experiencia clínica, proporcionando flujos de trabajo fluidos, automatización más inteligente y entornos de diagnóstico personalizados, ya sea en su estación de trabajo, de forma remota o en toda la empresa.

Creada en torno a las necesidades reales de los radiólogos, los equipos de TI y las empresas sanitarias, la Enterprise Imaging Platform de AGFA HealthCare es más que una solución: es un ecosistema conectado diseñado para mantener a los médicos en constante movimiento. Al unificar equipos y tecnologías, simplifica la complejidad y refuerza la colaboración en toda la cadena asistencial.

«Nuestras innovaciones están cuidadosamente diseñadas para adaptarse a la forma de pensar, trabajar y colaborar de los médicos, ofreciendo un diagnóstico preciso, intuitivo y conectado», afirma Nathalie McCaughley, presidenta de AGFA HealthCare. «Tanto si los radiólogos realizan sus lecturas desde una estación de trabajo del hospital, desde su oficina en casa o a través de una red distribuida, nuestra plataforma les proporciona la confianza y la continuidad que necesitan, sin añadir complejidad. Eso es lo que significa potenciar el flujo clínico».

Novedades en RSNA 2025: innovación en imagenología, adaptada a las necesidades de las personas

Streaming Client – En cualquier momento y en cualquier lugar: el cliente de streaming sin huella de AGFA HealthCare ofrece una experiencia diagnóstica completa en el navegador, con una velocidad increíble, fidelidad clínica y herramientas de flujo de trabajo personalizadas. Los radiólogos pueden leer desde cualquier lugar con la misma precisión y familiaridad que esperan en el centro.

En RSNA 2025, AGFA HealthCare muestra lo que realmente puede llegar a ser el diagnóstico por imagen cuando se diseña pensando en los médicos que lo utilizan. Con una plataforma de diagnóstico por imagen empresarial, cada innovación está diseñada específicamente para reducir la fricción, recuperar la concentración y mantener a los médicos trabajando con confianza. Se trata de una experiencia conectada que se adapta a sus equipos, simplifica la TI y hace avanzar la atención sanitaria. Esto es la imagenología: personalizada, integrada y diseñada para el futuro. «Esto es ‘Life in Flow’».

Se puede descubrir el futuro de la imagenología en RSNA 2025, stand n.º 2565. Para programar una demostración o registrarse en los seminarios web previos a la conferencia, se puede visitar: agfahealthcare.com/rsna

Sobre AGFA HealthCare

«En AGFA HealthCare, estamos transformando la prestación de asistencia sanitaria, apoyando a los profesionales de la salud de todo el mundo con una gestión de datos de imágenes segura, eficaz y sostenible. Como empresa, estamos comprometidos con nuestros clientes y hemos incorporado un marco de valores basado en la misión, la visión y los principios de entrega al cliente en nuestras operaciones rutinarias. A través de estos principios, nos comprometemos a aplicar un código de conducta coherente y de alto rendimiento a nuestros asociados, canalizando nuestra experiencia y aspiraciones hacia todas las partes interesadas. Nuestro perfil Empowerer respalda nuestro enfoque en crear una experiencia excepcional a través del poder de la tecnología y es una base integral de los estándares de nuestra empresa. AGFA HealthCare es una división del Grupo Agfa-Gevaert». Más información en www.agfahealthcare.com.

