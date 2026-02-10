Adsmovil: México, el gigante del amor y la amistad que moviliza consumo y decisiones de compra

San Valentín moviliza vínculos, consumo y decisiones de compra a gran escala

En México, San Valentín es mucho más que una celebración romántica. El Día del Amor y la Amistad se vive como un fenómeno social masivo que trasciende a la pareja y se expande hacia amigos, familia y círculos cercanos. Esta amplitud convierte a la fecha en una de las más relevantes del calendario comercial.

Según datos de Nielsen, el consumo está liderado por Gen Z y millennials, que concentran alrededor del 60 % del gasto total y muestran un comportamiento fuertemente influenciado por el contenido digital, en especial por TikTok, donde nacen tendencias, ideas de regalos y experiencias aspiracionales. El gasto promedio oscila entre $900 y $1,600 MXN, reflejando un consumidor dispuesto a participar activamente de la fecha, aún en un contexto de decisiones más racionales.

En términos de categorías, las experiencias gastronómicas ocupan un lugar central, con un 45 % de consumidores eligiendo salir a cenar. A esto se suma el fuerte crecimiento de flores y dulces, cuyas ventas pueden aumentar hasta un 300 % durante el mismo 14 de febrero. Por otro lado, existe un avance sostenido de los pedidos por apps de comida, que registran un crecimiento del 12 %, impulsados especialmente por la tendencia de los desayunos sorpresa a domicilio, muy marcada en Ciudad de México, según AMVO.

El entretenimiento también juega un rol clave. México se consolida como el país que más consume cine durante esta fecha, posicionando a cines y teatros como destinos protagonistas del festejo.

Todo esto ocurre en un recorrido de compra claramente omnicanal: aunque el 55 % de las compras se concreta en tiendas físicas, principalmente en plazas comerciales y tiendas departamentales, el e-commerce cumple un rol decisivo en la etapa de exploración y comparación.

Del insight a la acción: el rol del retail media

En este contexto, Adsmovil se posiciona como un socio estratégico para las marcas que buscan transformar intención en conversión. A través de su solución Adsmovil Personas, la compañía ofrece una visión 360 del consumidor, integrando seis capas de información: device, geo, comportamiento, medios, compras y contexto, que permiten activar al shopper de manera precisa en tiempo real.

Para México, las audiencias clave de San Valentín se concentran en:

Visitantes de cines y teatros y audiencias moviegoers.

y audiencias moviegoers. Visitantes frecuentes de restaurantes y planes fuera del hogar.

y planes fuera del hogar. Segmentos de entretenimiento y lifestyle urbano.

Activación sobre +110 mil puntos de interés de ocio: cines, teatros, parques y espacios recreativos.

Esta escala permite campañas de alto impacto en todo el funnel, desde awareness hasta conversión, conectando el mundo físico y digital en el momento exacto de decisión.

Esta estructura de datos unificada resulta clave en fechas como San Valentín, donde el momento lo es todo: impactar a la persona correcta, desde su dispositivo móvil, cuando está cerca del punto de venta o buscando promociones, y con un mensaje alineado a su situación real. Así, el retail media se convierte en la herramienta ideal para acompañar al consumidor mexicano en su recorrido de compra, desde la inspiración hasta la decisión final.

«San Valentín en México es una celebración social por naturaleza. Las personas quieren participar, compartir y regalar. Y las marcas que logran entender ese contexto tienen una ventaja enorme. La clave está en usar la data para acompañar al consumidor en su recorrido real, conectando inspiración y compra sin fricciones», señala Alberto Pardo, CEO & Founder de Adsmovil.

Lejos de ser solo una fecha romántica, San Valentín funciona como un termómetro del consumo mexicano: experiencias por sobre objetos, promociones por sobre impulsos y mobile por sobre cualquier otro canal. En este escenario, la combinación de retail media, inteligencia de datos y comprensión profunda del consumidor se vuelve clave para que las marcas logren relevancia, eficiencia y resultados concretos.