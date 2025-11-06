ABS y seguridad vial: tres décadas de innovación de Bosch que protegen a los motociclistas

El ABS de Bosch cumple 30 años salvando vidas sobre dos ruedas y se ha convertido en un estándar global de seguridad vial. Bosch impulsa tecnologías que combinan seguridad, conectividad y eficiencia para el futuro de la movilidad

Hace 30 años, Bosch revolucionó la seguridad vial con el lanzamiento de su primer sistema de frenos antibloqueo (ABS) para motocicletas. Desde entonces, la compañía ha desarrollado soluciones que salvan vidas, como el Control de Estabilidad (MSC) y los sistemas inteligentes de asistencia al conductor, reafirmando su liderazgo en movilidad segura.

«Durante los últimos 30 años, nuestra misión ha sido clara: hacer que conducir sea más seguro mediante innovación, precisión y tecnología inteligente», destacó Geoff Liersch, director de Two-Wheeler & Powersports en Bosch, durante la EICMA 2025, la feria internacional más importante del sector.

La historia de Bosch en esta tecnología comenzó en 1986 y alcanzó un hito en 1995 con la Kawasaki GPZ1100 ABS, la primera motocicleta de producción equipada con tecnología Bosch. Desde entonces, la empresa ha evolucionado hacia soluciones más avanzadas que mantienen la estabilidad incluso al frenar o acelerar en curvas.

De acuerdo con estudios de Bosch Accident Research, la combinación de ABS y MSC puede prevenir o mitigar más del 30 % de los accidentes de motocicleta con lesiones personales.

En México, donde las motocicletas se han convertido en un medio clave de movilidad y trabajo, la incorporación de tecnologías como el ABS y el MSC es esencial para elevar los estándares de seguridad vial.

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023‑2042 de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la SEDATU, en 2023 se registraron 79,283 siniestros viales de personas usuarias de motocicletas, un aumento de 56% en comparación con 2018.

La misma estrategia establece como prioridad impulsar la incorporación de tecnologías de seguridad vehicular, incluidas aquellas que brindan asistencia y control de estabilidad, con el fin de reducir los siniestros y proteger la vida de los motociclistas.

Innovación y futuro: hacia una movilidad más conectada

En ‘EICMA 2025’, Bosch presentó soluciones que anticipan el futuro de la movilidad sobre dos ruedas, como Battery in the Cloud, un sistema basado en inteligencia artificial que monitorea y optimiza la vida útil de las baterías eléctricas, y el nuevo Connectivity Cluster 4.2″ Round, que integra navegación, música y llamadas en una sola interfaz digital.

Además, la compañía impulsa la electrificación de motocicletas con sistemas de propulsión compactos que incrementan la eficiencia hasta en 8% y garantizan un desempeño confiable bajo cualquier condición.

Desde el lanzamiento de su primer ABS hasta las soluciones actuales de conectividad y electrificación, Bosch reafirma su compromiso con una movilidad más segura, eficiente y sustentable, tanto para los motociclistas urbanos como para los entusiastas del deporte motor.



