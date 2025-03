TruMerit y el ICN lanzan una colaboración para impulsar el desarrollo de la enfermería en todo el mundo

La nueva colaboración, el Centro Mundial de Recursos Humanos de Enfermería, abordará la ausencia de un repositorio central para agregar y analizar estos conocimientos y poner de relieve las lagunas

TruMerit™ (anteriormente CGFNS International) y el International Council of Nurses (ICN) han anunciado el lanzamiento de un centro de intercambio de información operado conjuntamente para la investigación, datos y soluciones políticas sobre la fuerza laboral de enfermería en el mundo.

La nueva colaboración, el Centro Mundial de Recursos Humanos de Enfermería, abordará la ausencia de un repositorio central para agregar y analizar estos conocimientos y poner de relieve las lagunas. Movilizará estrategias de creación de capacidad basadas en pruebas y soluciones políticas destinadas a reforzar el personal de enfermería mundial y, con ello, la calidad de la atención al paciente en los diversos sistemas de salud.

Centrándose en la contribución de la profesión de enfermería a la preparación de los recursos humanos sanitarios mundiales, el Centro emprenderá un amplio programa de investigación que abarcará la educación, las condiciones de los recursos humanos, los modelos de prestación de cuidados y las repercusiones en los sistemas sanitarios de todo el mundo.

El Centro también elaborará sus propios informes e informes políticos, que traducirán las pruebas en recomendaciones prácticas. El lanzamiento incluyó la publicación de su producto de investigación inaugural, ‘The Nursing Education Pipeline: A literature review from 2014 to 2025‘, el primero de lo que será una serie de informes sobre el estado de la enfermería mundial. El informe pone de relieve las lagunas en la investigación disponible, en particular sobre los cuellos de botella, que obstaculizan los esfuerzos para mejorar el acceso a la educación de enfermería, que impulsa el crecimiento y el desarrollo de la fuerza de trabajo de enfermería.

El Centro estará dirigido por un consejo asesor estratégico formado por eminentes expertos en enfermería de todo el mundo.

«El mundo no carece de investigación sobre los recursos humanos de enfermería, pero sí de un mecanismo unificado para aprovechar e interpretar sistemáticamente estos conocimientos para su aplicación global. A través de esta colaboración, el Centro proporcionará una estructura muy necesaria para recopilar y analizar los datos sobre los recursos humanos de enfermería, llenando así un vacío crítico en la investigación y orientando la inversión en el desarrollo sostenible de los recursos humanos de enfermería», dijo Howard Catton, Director General del ICN.

«La misión del Centro mundial de recursos humanos de enfermería va directa al corazón de un imperativo crítico en la atención sanitaria, y es garantizar que las decisiones políticas que afectan a los recursos humanos sanitarios no se basen en una respuesta a la crisis, sino en las últimas investigaciones geográficamente inclusivas», dijo el Dr. Peter Preziosi, Presidente y Director General de TruMerit. «Al aprovechar la experiencia colectiva del ICN y TruMerit, el Centro será una fuente fiable de pruebas y conocimientos que pueden impulsar la inversión mundial en una fuerza de trabajo sanitaria mundial preparada para el future».

El anuncio se hizo en un acto oficial paralelo sobre el espíritu empresarial de las enfermeras en el Foro de ONG de la 69ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, coorganizado por TruMerit, el ICN y la Sociedad de Enfermeras Científicas, Innovadoras, Emprendedoras y Líderes (SONSIEL).

Sobre TruMerit

TruMerit es líder mundial en el desarrollo del personal sanitario. Conocida anteriormente como CGFNS International, la organización cuenta con una trayectoria de casi 50 años apoyando la movilidad profesional de las enfermeras y otros profesionales sanitarios -y de quienes les conceden licencias y los contratan- mediante la validación de su formación, habilidades y experiencia cuando solicitan autorización para ejercer en Estados Unidos y otros países. Como TruMerit, esta misión se ha ampliado para crear una capacidad de personal que satisfaga las necesidades de las personas en un panorama sanitario mundial en rápida evolución. A través de su Global Health Workforce Development Institute, la organización promueve la investigación basada en pruebas, el liderazgo intelectual y la promoción en apoyo de soluciones para el desarrollo del personal sanitario, incluidas normas y certificaciones prácticas reconocidas mundialmente que mejorarán las trayectorias profesionales de los trabajadores sanitarios.

Sobre ICN

El International Council of Nurses (ICN) es una federación de más de 130 asociaciones nacionales de enfermeras que representan a millones de enfermeras de todo el mundo. Dirigido por enfermeras y liderando la enfermería a nivel internacional, el ICN trabaja para garantizar unos cuidados de calidad para todos y unas políticas sanitarias sólidas en todo el mundo. www.icn.ch



