t2ó México renueva su distintivo como Google Partner Premier por cuarto año consecutivo

t2ó México es reconocido por cuarto año consecutivo como Partner Premier por Google

t2ó México, agencia full marketing, continúa consolidando su posición como una de las agencias más destacadas en el ecosistema del marketing, nuevamente ha sido reconocida como Google Partner Premier, un distintivo otorgado al 3% de las agencias con mejor desempeño en la gestión de Google Ads. Este reconocimiento refleja su compromiso con la excelencia, el crecimiento de sus clientes y la implementación de estrategias digitales eficaces.

El programa Google Partners certifica a empresas que administran cuentas de Google Ads para terceros, garantizando altos estándares de especialización y rendimiento. Alcanzar la categoría de Partner Premier demuestra un nivel sobresaliente en la optimización de campañas y la gestión eficiente de la publicidad digital.

Requisitos para ser Google Partner Premier

Para obtener esta distinción, las agencias deben cumplir con criterios clave:

Rendimiento: mantener un nivel de optimización superior al 70% en la cuenta de administrador de Google Ads.

Inversión: administrar un gasto mínimo de USD 10,000 en un periodo de 90 días.

Certificación: contar con al menos el 50% del equipo certificado en Google Ads, con acreditaciones específicas en las áreas de mayor inversión.

Como parte de este exclusivo grupo, t2ó México accede a beneficios como soporte directo de Google y herramientas avanzadas que optimizan el rendimiento de las campañas. Esto le permite ofrecer campañas optimizadas, acceso directo a soporte de Google y estrategias publicitarias de alto impacto en plataformas como Búsqueda, Display, Video, Shopping y Apps.

Acerca de t2ó

t2ó México es la agencia de marketing que fue seleccionada como Best Digital Agency en el ranking Best of the Best 2021 y 2023, y reconocida como un Great Place to Work en 2024. Cuenta con una importante experiencia en el ámbito del marketing digital avalada por excelentes resultados para varias marcas mundialmente reconocidas como KFC, José Cuervo, AXA, Grupo Presidente, entre otras, y desde hace algunos meses amplía su cartera de soluciones a una oferta de medios integrales, tanto digitales como offline, con grandes resultados en 2024.

Pertenece al grupo t2ó ONE, el marketing partner con origen español y que actualmente cuenta con ocho compañías enfocadas al marketing, con presencia en España, México, Italia, Colombia, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, con una base de +200 clientes activos alrededor del mundo. t2ó ONE cuenta con herramientas tecnológicas desarrolladas in-house a partir de IA y un expertise de más de 20 años ofreciendo soluciones integrales en marketing y tecnología.



