Spacely AI consigue una ronda de financiación semilla de 1 millón de dólares

Para potenciar el diseño generativo de IA para arquitectos de todo el mundo

Spacely AI, la startup con sede en Bangkok que lleva la IA generativa a la arquitectura y el diseño de interiores, ha recaudado 1 millón de dólares en financiación inicial liderada por PropTech Farm Fund III, con la participación de Wannaporn Phornprapha (director general de P Landscape Co., Ltd.), Ted Poshakrishna Thirapatana (fundador de UTC Holdings Co., Ltd.) y Mek Srunyu Stittri (ex vicepresidente de ingeniería de GitLab). La ronda sigue a la inversión de pre-semilla de Spacely AI de SCB 10X. El nuevo capital acelerará el desarrollo de productos y ampliará la presencia de la empresa en los principales mercados mundiales.

Infografía de la ronda de financiación inicial de Spacely AI

La misión de Spacely AI es ayudar a los arquitectos a conseguir más negocio, dar rienda suelta a su creatividad y reducir costes. Su suite en la nube ofrece renderizado AI para espacios interiores y exteriores, herramientas intuitivas de edición de imágenes, puesta en escena virtual AI y generación automatizada de modelos 3D. Totalmente integrada con SketchUp a través de Extension Warehouse, la plataforma está añadiendo compatibilidad con más herramientas CAD líderes para que los profesionales puedan trabajar dentro del software que ya conocen.

«Cada estudio de arquitectura está reconstruyendo su flujo de trabajo en torno a la IA», dijo Paruey Anadirekkul, CEO de Spacely AI. «El éxito depende ahora de la rapidez con la que te adaptes, sobre todo porque los clientes ya están experimentando con estas herramientas».

Los ingresos de las semillas servirán para lanzar el motor de automatización de 2D a 3D de nueva generación de Spacely AI, que elimina hasta el 80 por ciento del trabajo conceptual manual, establecer una presencia en el mercado estadounidense y dotar a los socios globales de recursos de ventas y co-marketing.

«La velocidad de diseño determina ahora la velocidad de los acuerdos», señaló Fredrik Bergman, CEO de PropTech Farm. «En PropTech Farm creemos que la visualización instantánea de Spacely AI convierte a los clientes potenciales indecisos en compradores comprometidos mucho antes de que se ponga el primer ladrillo».

Wannaporn Phornprapha, director general de P Landscape Co., Ltd., añadió: «Los flujos de trabajo de diseño pueden ser dolorosamente lentos. Spacely AI muestra cómo la tecnología puede ahorrar tiempo y energía para el trabajo que realmente importa».

En el último año, Spacely AI ha multiplicado por 10 sus ingresos, ha prestado servicio a más de 1.500 empresas de arquitectura y diseño de interiores en más de 50 países y ha producido más de dos millones de renders únicos. La empresa ha obtenido el primer puesto en el Krungsri Finno Efra Accelerator, el premio del público en el Paddle AI Launchpad, el segundo puesto en el SketchUp Innovation Challenge, el primer puesto en la Property Portal Watch Conference, un puesto entre los 10 primeros en Echelon Top 100 Southeast Asia y el segundo puesto en Tech in Asia Startup Arena. The Verge nombró recientemente a Spacely AI una de las herramientas de IA más recomendadas para los profesionales del diseño.

Spacely AI invita a arquitectos, diseñadores de interiores y profesionales inmobiliarios a integrar la IA en sus flujos de trabajo y experimentar un nuevo estándar de velocidad y creatividad. Se puede iniciar una prueba gratuita o reservar una demostración en directo en spacely.ai. Juntos, Spacely AI y sus miembros eliminarán cuellos de botella, generarán ideas audaces y ganarán proyectos más rápidamente.

Sobre Spacely AI

Spacely AI es una empresa SaaS que lleva la IA generativa al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. La misión de Spacely AI es ayudar a los profesionales del diseño a conseguir más negocio, dar rienda suelta a su creatividad y reducir los costes de los proyectos.

Sobre PropTech Farm

PropTech Farm es una empresa de capital riesgo que invierte en empresas de tecnología inmobiliaria en fase inicial en Asia-Pacífico y Europa. Respaldada por un equipo experimentado con un historial de salidas exitosas, la empresa se centra en nuevas empresas que transforman el entorno construido a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la planificación y la construcción hasta la gestión de la propiedad y la optimización de la energía. PropTech Farm combina el apoyo práctico con redes globales para ayudar a los fundadores a escalar soluciones innovadoras en mercados complejos y de alto crecimiento.

PropTech Farm Fund 3 está estructurado como un subfondo de Florissant VCC y gestionado por Swiss-Asia Financial Services.



Source: Mexicomex Comunicae