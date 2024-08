Según un estudio de Check Point Software el 92% de las empresas permite a sus empleados utilizar IA generativa

/COMUNICAE/

Aunque les preocupa la seguridad, la mayoría de las empresas utiliza herramientas de IA sin contar con soluciones diseñadas para detectar y prevenir las filtraciones de datos

Según un estudio de Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), proveedor líder en soluciones de ciberseguridad en la nube basadas en IA, junto a Vanson Bourne, el 92% de las empresas permite a sus empleados utilizar herramientas de IA generativa, aunque les preocupa la seguridad y la filtración de datos. De hecho, un informe de Menlo Security calcula que el 55% de las pérdidas de datos se deben al uso de IA generativa.

Las soluciones tradicionales de protección de datos no están diseñadas para detectar y prevenir la filtración de datos en aplicaciones de IA generativa, ya que se basan en palabras clave y patrones estáticos predefinidos. No comprenden el contexto de los datos no estructurados típicos de estas solicitudes.

Check Point Software permite adoptar la IA Generativa de forma segura

Disponible como parte del programa de vista previa, la solución de seguridad de Check Point Software se instala en cuestión de minutos para detectar los servicios IA generativa que utiliza la empresa, evaluar su riesgo y aplicar una protección de datos basada en IA para prevenir riesgos añadidos.

La solución cuenta con una innovadora tecnología que aplica el análisis de datos basado en IA para clasificarlos teniendo en cuenta su contexto y así poder ofrecer una visibilidad y un control precisos. Por ejemplo, gracias a su DLP basada en IA generativa, la solución puede distinguir entre contenido de bajo riesgo, como la adquisición de una nueva vivienda, y contenido de alto riesgo, como la posible adquisición de una empresa.

La solución de Check Point Software de IA generativa ofrece un valor inmediato y permite a las empresas:

Identificar y evaluar el uso de IA generativa en las empresas: permite descubrir tanto las aplicaciones autorizadas como las ocultas y proporciona visibilidad de los principales casos de uso de la inteligencia artificial, como la codificación y el marketing, para que pueda tomar decisiones informadas sobre la gobernanza basada en esta tecnología. También descubre fuentes de datos copiados/pegados en avisos y proporciona una puntuación de riesgo para priorizar su mitigación. Evitar la pérdida de datos en tiempo real y abordar los problemas de privacidad: la solución permite aplicar políticas personalizables para evitar la fuga de datos y prevenir su pérdida para impedir que se compartan datos sensibles no estructurados. También es posible aplicar restricciones de copiar y pegar para evitar el desvío de repositorios de código fuente, herramientas CRM, correo electrónico corporativo y otras aplicaciones confidenciales. Cumplir las normativas con visibilidad de nivel empresarial: ofrece supervisión y visibilidad detalladas para facilitar el cumplimiento de la normativa. Proporciona visibilidad de los avisos de usuario y de las aplicaciones de IA de alto riesgo (basada en inteligencia de amenazas específica de la aplicación), e incluso especifica por qué una alertase ha marcado como peligrosa.

«La IA generativa está impulsando la productividad de las empresas. Desafortunadamente, los empleados están exponiendo a las empresas a riesgos cibernéticos a través de la filtración de datos y el robo de propiedad intelectual al incluir información confidencial en aplicaciones basadas en IA generativa. Los CISOs están buscando formas de gestionar de forma segura el uso de aplicaciones con esta tecnología en toda la empresa», afirma Frank Dickson, vicepresidente del grupo de seguridad y confianza de IDC.

