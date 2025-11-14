Samsara y Element Fleet Management unen fuerzas para transformar la gestión de flotas en México

La alianza integra tecnología y servicios para todo el ciclo de vida del vehículo, mejorando la seguridad y rentabilidad de los negocios. Contribuyen a disminuir costos operativos crecientes, como el del combustible, que representa el 43.5 % del gasto del autotransporte. El anuncio de la alianza se llevó a cabo en el marco de Expo Transporte ANPACT 2025

Samsara (NYSE: IOT), pionera de la Plataforma de Operaciones Conectadas® y Element Fleet Management Corp. («Element») (TSX: EFN), el principal administrador de flotas automotrices que cotiza en bolsa a nivel mundial, anunciaron hoy una alianza estratégica para redefinir la gestión de flotas de manera integral, combinando soluciones tecnológicas que van mucho más allá de la telemática tradicional. Esta alianza, que ya opera en Estados Unidos y Canadá, ahora se expande a México, fortaleciendo la presencia regional y ofreciendo innovación sin precedentes.

La alianza responde a la exigencia en la mejora de seguridad y sostenibilidad, regulaciones en constante evolución y costos operativos crecientes, — como el del combustible que representa el 43.5 % de los gastos totales de las empresas de autotransporte de carga en México (INEGI y CANACAR) —, lo que hace de la optimización una necesidad crítica.

«Esta colaboración combina el poder de la tecnología de operaciones conectadas de Samsara, que brinda información operativa en tiempo real, con la experiencia de Element Fleet Management en la administración del ciclo de vida de las flotas. Con ello, los clientes obtienen una solución unificada y escalable para gestionar sus activos críticos de manera más eficiente, segura y rentable, tanto en el sector público como en el privado», señaló Julia Monroy, directora regional de Ventas de Samsara.

La unificación de las plataformas de Samsara con los servicios de Element Fleet Management también simplifica los procesos de adquisición y reduce significativamente el Costo Total de Propiedad, mediante mantenimiento predictivo y menor tiempo de inactividad.

La alianza tiene, por lo menos, seis beneficios clave:

Seguridad mejorada: detección de incidentes por cámaras de tablero con IA, capacitación en tiempo real y seguimiento continuo del cumplimiento normativo.

Mayor tiempo de actividad: a través de mantenimiento predictivo y planeación de servicios optimizada.

Transparencia total: gracias a informes unificados de vehículos, equipos y flujos de trabajo.

Sostenibilidad y futuro: perspectivas que respaldan la preparación para la electrificación, el seguimiento a emisiones y la optimización de la flota.

Experiencia unificada del cliente por medio de servicios integrados de adquisición, incorporación y asesoramiento.

Acceso a estrategias integrales de eficiencia operativa y ahorro de costos, potenciadas por datos en tiempo real, para su implementación inmediata ante desafíos del entorno macroeconómico.

«El eje de esta alianza excepcional radica en una visión compartida: transformar por completo las operaciones de las flotas a través del poder de los datos. Combinamos inteligencia, automatización y un profundo conocimiento operativo para convertir la información en decisiones que impulsen flotas más seguras, eficientes y productivas, generando así valor empresarial tangible para cada uno de nuestros clientes», señaló Alejandro Gaya, vicepresidente de Planeación Estratégica de Element Fleet Management México. «Gracias a nuestra experiencia integrada, ayudamos a nuestros clientes a maximizar el rendimiento de sus flotas mediante el aprovechamiento inteligente de la data, permitiéndoles concentrarse en hacer crecer sus negocios».

Por su parte, Mauro Ballesteros, gerente de Soluciones de Conectividad y Análisis en Element Fleet Management México, concluyó: «Esta colaboración redefine la manera en que las flotas operan. Al integrar la tecnología avanzada de Samsara con nuestra experiencia en gestión, ofrecemos a los clientes visibilidad total, decisiones basadas en datos y herramientas para reducir costos, mejorar la seguridad y acelerar la transición hacia prácticas más sostenibles. Es un paso decisivo hacia la eficiencia y la competitividad en un mercado en constante evolución».

La unión de Samsara y Element Fleet Management se dio a conocer en el marco de Expo Transporte ANPACT 2025 — la exposición líder en América— que reúne y conecta a los jugadores clave de la industria automotriz de vehículos pesados.

Acerca de Samsara

Samsara es la pionera en la Plataforma de Operaciones Conectadas®, una plataforma abierta que conecta a las personas, dispositivos y sistemas de algunas de las operaciones más complejas del mundo, permitiéndoles generar información estratégica ejecutable y mejorar sus operaciones. Con decenas de miles de clientes en Norteamérica y Europa, Samsara es un orgulloso socio tecnológico para las personas que mantienen la economía global en funcionamiento, incluidas las organizaciones líderes del mundo en transporte, construcción, comercio mayorista y minorista, servicios de campo, logística, manufactura, energía y servicios públicos, gobierno, salud, educación y alimentos y bebidas, entre otras. La misión de la empresa es aumentar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de las operaciones que impulsan la economía global. Samsara es una marca registrada de Samsara Inc. Todos los demás nombres de marcas, productos o marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Acerca de Element Fleet Management

Element Fleet Management (TSX: EFN) es el mayor gestor de flotas de automóviles del mundo, que cotiza en bolsa. Como empresa orientada a sus objetivos y centrada en el cliente, aporta valor mediante soluciones de movilidad y flotas escalables, sostenibles y activadas por la tecnología. Con operaciones en Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda y una creciente presencia global a través de su plataforma tecnológica Autofleet, ofrece a los clientes servicios integrales de gestión de flotas: desde la adquisición de vehículos, el mantenimiento y la gestión de riesgos hasta la optimización de rutas, la integración de vehículos eléctricos y la recomercialización. En Element, combinan su experiencia en gestión de flotas con capacidades digitales avanzadas para obtener información en tiempo real, herramientas de planificación dinámica y optimización avanzada que maximizan la rentabilidad y la productividad de los vehículos de las flotas de los clientes.

Más información en https://www.Elementfleet.com.



