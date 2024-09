Preservar esencia de la gastronomía milenaria, reto de la actual oferta culinaria en México

/COMUNICAE/

En la oferta gastronómica de México, existen pocas alternativas que respeten las recetas endémicas y no se rindan a la tentación de tropicalizar la esencia culinaria, Spencer es el espacio para degustar la auténtica cocina británica

Resultado de añejos procesos históricos y migratorios, México es una de las principales capitales de gastronomía global, en donde conviven milenarias cocinas como la francesa, italiana y española, así como técnicas exponenciales como la británica y la norteamericana y, por su puesto, la endémica y emblemática mexicana.

Por ello, ante la diversa oferta gastronómica que existe en México, el reto es preservar la esencia de las recetas milenarias de cada región o época, respetando aspectos como ingredientes y técnicas de preparación, sin caer en la tentación de «tropicalizar» los platillos al tradicional gusto de los mexicanos, afirma Christian Erik Sáenz Ramírez, Chef Corporativo del restaurante Spencer.

«Si se ofrece algún platillo como una receta ancestral, no se debe tropicalizar; podrás cambiar un par de ingredientes, pero no tropicalizar; tropicalizar sería que a la sopa de cebolla le agregaran mucha menos cebolla porque al mexicano, por citar un ejemplo, no le gusta la cebolla, eso sí sería tropicalizar, pero cambiarle un par de ingredientes para utilizar lo fresco que aquí tienes en México solo es cambiar un poco la receta», sostiene.

El responsable de acuñar los sabores y aromas del restaurante que apenas abrió sus puertas el pasado 29 de agosto, dijo que actualmente México tiene una extensa oferta gastronómica tanto nacional como internacional, lo cual data de épocas prehispánicas y virreinales, derivada de la migración de españoles y franceses, cuyo legado gastronómico persiste hoy en día.

Dijo que la oferta culinaria en México sigue creciendo, particularmente por la cercanía e influencia estadounidense, a donde arriban y evolucionan técnicas gastronómicas de países tradicionales como Italia, así como de regiones milenarias como China e India.

«Cuando una cocina entra en moda en México y tiene una técnica especial, viene de un lugar en específico, siempre viene de un país macro donde se potencia, como Estados Unidos que tiene muchas gastronomías, pero no tiene una endémica como la Gran Bretaña; pero ¿Qué hace Estados Unidos al igual que México? Se implementan técnicas de la India, Francia o España y hacerlas con ingredientes locales, pero con las técnicas de donde se elabora el platillo y así logras un platillo excelente», destacó el chef.

Y ejemplo de ello, es la oferta del menú que ofrece Spencer, el restaurante en donde el comensal no solo degustará alimentos representativos del Reino Unido, sino que experimentará los olores, sabores y, sobre todo, historia de las islas británicas, gracias al menú de más de 70 platillos.

«Spencer nace para brindar un servicio británico; en el Reino Unido no hay una comida endémica, pero seleccionamos los mejores platillos de Europa y que se han convertido en emblemáticos de la Gran Bretaña, ya sea porque eran o son del gusto de la realeza británica y es la razón por la que está definido el menú de Spencer», comentó en el marco de la presentación del restaurante localizado en Insurgente Sur # 1513, en la Ciudad de México.

