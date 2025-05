Optimizar, innovar, liderar: el nuevo ritmo del éxito con SAP S/4HANA y EPAM NEORIS

El verdadero riesgo no es transformarse, sino no hacerlo a tiempo. Migrar a SAP S/4HANA es avanzar con inteligencia, agilidad y visión, sin detener el pulso operativo de la empresa

Hace poco más de un año, en una sala de juntas de una empresa manufacturera del norte de México, un director de Operaciones compartió una frase que quedó grabada: «Se necesita cambiar, pero lo que más se teme es detenerse». Esta reflexión resume un dilema común en muchas organizaciones: el deseo de evolucionar frente al miedo de interrumpir el ritmo operativo, aseguró Mauro Okamoto, DS Director SAP Functional Management en EPAM NEORIS

El verdadero desafío de las empresas actuales no radica solo en adoptar nuevas tecnologías, sino en cómo hacerlo sin comprometer su estabilidad operativa. La migración a SAP S/4HANA es un ejemplo claro. No es únicamente una decisión tecnológica, sino una declaración de principios: entender que el futuro exige nuevas formas de pensar, decidir y operar. En un entorno donde los ciclos de cambio se aceleran, las organizaciones que destacan comprenden que el verdadero riesgo no es transformarse, sino no hacerlo a tiempo.

«Acompañando a múltiples empresas en este camino, he comprobado que la tecnología por sí sola no transforma nada. Lo que impulsa el cambio es la capacidad organizacional para utilizar herramientas como SAP S/4HANA no solo para optimizar procesos, sino para rediseñar el modelo operativo, cultural y estratégico».

«Recuerdo una empresa manufacturera con la que se trabajó recientemente. Su principal reto eran paros frecuentes en la producción que afectaban su rentabilidad. Buscaban una plataforma robusta, pero obtuvieron una transformación más profunda. La implementación de SAP S/4HANA, junto con un sistema de respuesta ante incidentes, redujo las interrupciones en 25% y mejoró la agilidad operativa en 22%. Sin embargo, el mayor logro fue un cambio cultural: pasaron de una postura reactiva a una proactiva, anticipando problemas en lugar de reaccionar a ellos».

En el sector financiero, otro caso muestra cómo la tecnología redefine la forma de operar. Un banco con larga trayectoria redujo a la mitad el tiempo del cierre contable mensual. Más allá de la eficiencia, lo importante fue el cambio de visión: la tecnología dejó de verse como un gasto para convertirse en un habilitador estratégico. Con decisiones basadas en datos en tiempo real, el banco incrementó su competitividad.

Este patrón se repite en sectores como retail, salud, logística y energía. Las empresas que adoptan SAP S/4HANA no buscan solo modernizarse, sino desarrollar capacidades para evolucionar con inteligencia, generar nuevas oportunidades y adaptarse al cambio constante.

Toda transformación tecnológica tiene un componente humano. No se trata de replicar modelos, sino de co-crear con cada cliente una hoja de ruta alineada a su visión. Este enfoque ha permitido lograr cambios significativos.

«En retail, por ejemplo, ayudamos a una cadena comercial a mejorar en 30 % la precisión de sus previsiones de venta. Esto optimizó inventarios, anticipó tendencias y mejoró la experiencia del cliente».

Con el fin del soporte de SAP ECC previsto para 2027, postergar es arriesgado. La migración a SAP S/4HANA debe verse como una oportunidad para reinventar el presente y construir un futuro más resiliente.



