NetApp revela que la preparación de los datos e infraestructura son críticos para el éxito en la era IA

El estudio concluye que el sector y el tamaño importan: las grandes empresas superan a sus competidores en la creación de infraestructuras preparadas para la IA

NetApp® (NASDAQ: NTAP), líder en infraestructura de datos inteligente, presentó el nuevo estudio global de IDC sobre la madurez de la IA empresarial. Este segundo informe anual marca un punto de inflexión: la inteligencia artificial ha pasado de la experimentación a la ejecución estratégica. Las organizaciones más maduras priorizan la calidad, protección y seguridad de los datos, invirtiendo en infraestructuras preparadas para la IA actual y la próxima generación. Si en 2024 el reto era comprender el potencial de la IA, en 2025 el foco está en demostrar retorno, superar la adopción fragmentada e integrar la gobernanza y la seguridad desde la base, consolidando la IA como motor real de valor empresarial sostenible.

«La IA ya no se trata de demostrar su viabilidad, sino de demostrar su valor», afirma Syam Nair, director de Producto de NetApp. «La última investigación de IDC muestra que los verdaderos diferenciadores son la preparación de los datos y la infraestructura: las empresas que se centran en la calidad de los datos y en la creación de arquitecturas modernas, inteligentes en la nube, escalables y adaptables, son las que están convirtiendo la IA en un verdadero impacto empresarial. Por eso, NetApp cree que todas las organizaciones necesitan una infraestructura de datos inteligente para tener éxito en la era de la IA».

Las principales conclusiones del estudio de 2025 son las siguientes:

La madurez genera resultados tangibles. Las organizaciones más avanzadas en IA —los llamados «maestros»— superan a las menos maduras con un incremento del 24,1% en ingresos y 25,4% en ahorro de costos , gracias a estrategias sólidas de infraestructura, gobernanza y seguridad de datos.

Las organizaciones más avanzadas en IA —los llamados «maestros»— superan a las menos maduras con un incremento del y , gracias a estrategias sólidas de infraestructura, gobernanza y seguridad de datos. La infraestructura sigue siendo un desafío. Aunque el número de empresas que requiere una revisión de su almacenamiento bajó del 63% al 37% , el 84% reconoce que su infraestructura aún no está plenamente optimizada para la IA.

Aunque el número de empresas que requiere una revisión de su almacenamiento bajó del , el reconoce que su infraestructura aún no está plenamente optimizada para la IA. La seguridad se consolida como prioridad. Un 62% de los maestros de la IA aumentó su inversión en seguridad el último año, frente al 16% de las organizaciones menos maduras.

Un aumentó su inversión en seguridad el último año, frente al de las organizaciones menos maduras. La IA agéntica amplía la brecha. Solo las empresas con bases sólidas en datos, seguridad e infraestructura están preparadas para capitalizar el potencial completo de la IA empresarial.

«Las empresas que modernizan sus canales de datos, marcos de gobernanza, enfoques de seguridad y arquitecturas de almacenamiento son las que convierten los proyectos piloto de IA en aplicaciones de nivel de producción que ofrecen los mejores resultados empresariales medibles», indica por su parte Dave Pearson, vicepresidente de Investigación de IDC, Soluciones de Infraestructura.



