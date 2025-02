Mitsui & Co. Infrastructure Solutions anuncia el nombramiento de Fernando Tovar como su nuevo CEO

Fernando Tovar, con 25 años de experiencia, liderará el crecimiento de Mitsui & Co. Infrastructure Solutions. La empresa suministra agua a 20 millones de personas y energía a 573.000 hogares con 1 GW de capacidad. Opera 4 plantas de energía y 42 de tratamiento de agua en 19 estados con 800+ profesionales

Mitsui & Co. Infrastructure Solutions, S.A. de C.V., empresa líder en infraestructura en agua y energía, se enorgullece en anunciar el nombramiento de Fernando Tovar como su nuevo CEO. Con más de 25 años de experiencia en el sector energético, Fernando llega para liderar la estrategia de crecimiento y consolidación de la empresa, fortaleciendo su posición como un referente en la industria de infraestructura y desarrollo sostenible.

«En Mitsui & Co. Infrastructure Solutions, creemos firmemente en el liderazgo visionario como pilar fundamental para el crecimiento sostenible y la innovación. La trayectoria de Fernando Tovar refleja un profundo compromiso con la excelencia y una capacidad estratégica excepcional que fortalecerá nuestra misión en México. Su liderazgo será clave para impulsar soluciones que no solo eleven nuestros estándares operativos, sino que también contribuyan al desarrollo sostenible a largo plazo», afirmó Makoto Ichikawa, Presidente Ejecutivo y CEO de Mitsui & Co. Infrastructure Solutions.

Fernando Tovar ha sido una figura clave en la transformación de diversas empresas energéticas a nivel mundial. Ha ocupado roles de liderazgo en regiones como Asia, África, Medio Oriente y Centroamérica, Sudamérica y México. Durante su trayectoria, destacan su paso como CEO de empresas en México que desarrollan y operan plantas de generación de energía térmica, eólica y solar a gran escala así como para industrias y comercio, sistemas de transporte de gas natural, sistemas de distribución de gas natural, regasificación de gas natural y diversos servicios de energía.

Su enfoque en la innovación y su visión estratégica fueron fundamentales para la consolidación de proyectos energéticos clave para nuestro país.

«Estoy entusiasmado por unirme a Mitsui Infrastructure Solutions en este momento crucial de su evolución. Mi compromiso será continuar impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones sostenibles, garantizando el impacto positivo de Mitsui Infrastructure Solutions en México», comentó Tovar.

Fernando Tovar es Licenciado en Economía y Ciencias Políticas por Yale, cuenta con una Maestría en Políticas Públicas por parte de Kennedy School of Government en Harvard y un Doctorado en Derecho por la Escuela de Derecho de Harvard, lo que respalda su enfoque multidisciplinario en la toma de decisiones estratégicas.

Con esta nueva incorporación, Mitsui & Co. Infrastructure Solutions, S.A. de C.V. reafirma su compromiso con el liderazgo de excelencia para enfrentar los retos del sector energético, hídrico y de infraestructura, alineándose con los más altos estándares de sostenibilidad e innovación.

Mitsui & Co. Infrastructure Solutions, S.A. de C.V. es una empresa líder en el desarrollo y operación de proyectos de infraestructura en los sectores de agua y energía. Su misión se centra en ofrecer soluciones sostenibles que contribuyan a un futuro más brillante y ecológico.

A través de sus sistemas de tratamiento de aguas residuales, Mitsui & Co. Infrastructure Solutions, S.A. de C.V. brinda agua limpia a más de 20 millones de personas en México y abastece con energía a más de 573,000 hogares, con una capacidad instalada de 1 GW. Actualmente, la empresa opera cuatro plantas de generación de energía y cuarenta y dos plantas de tratamiento de agua en 19 estados del país, consolidando su presencia en el norte, centro y sureste de México. Con un equipo de más de 800 profesionales altamente especializados, Mitsui & Co. Infrastructure Solutions lidera el desarrollo de infraestructura sostenible a nivel nacional, garantizando soluciones innovadoras y de alto impacto para la industria y los municipios.

La empresa se distingue por su excelencia operativa y un firme compromiso con el desarrollo sostenible, lo que la posiciona como un referente en el sector de infraestructura en México.



Source: Mexicomex Comunicae