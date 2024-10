Michele Bönan regresa a Miami junto al aclamado arquitecto Luis Revuelta

/COMUNICAE/

Las primeras residencias independientes del Four Seasons abrirán en Coconut Grove, Miami, con interiores diseñados por el renombrado diseñador florentino Michele Bönan

Desarrollado por CMC Group y Fort Partners, Four Seasons Private Residences Coconut Grove es el primer proyecto residencial de la marca en Florida sin un hotel adjunto. Situado en Coconut Grove, uno de los barrios más históricos y sofisticados de Miami, el condominio ofrece residencias con vistas panorámicas al agua, un diseño impecable y servicios de lujo.

Las primeras residencias independientes del Four Seasons abrirán en Coconut Grove, Miami, con interiores diseñados por el renombrado diseñador florentino Michele Bönan. Conocido por su capacidad de fusionar tradición y modernidad, Bönan ha trabajado en algunos de los proyectos más exclusivos del mundo, como el icónico Hotel Cipriani en Venecia y el JK Place en Florencia. Su estilo se caracteriza por una elegancia atemporal que evoca una sensación de sofisticación discreta, complementada por detalles contemporáneos cuidadosamente seleccionados.

El edificio, diseñado por el arquitecto Luis Revuelta, se elevará 20 pisos y contará con una fachada curva que se fusiona armoniosamente con el entorno natural, creando una presencia icónica en el horizonte de la ciudad. Revuelta, fundador de Revuelta Architecture International, es reconocido por su enfoque en la arquitectura moderna y por haber dado forma a gran parte del horizonte de Miami. Entre sus proyectos más notables se incluyen las icónicas torres de lujo como Echo Brickell y Santa Maria en Brickell, que han redefinido el estilo de vida de alto nivel en la ciudad. Su enfoque en líneas limpias y formas innovadoras se complementa con una sensibilidad única hacia el entorno y la sostenibilidad.

Las cocinas italianas personalizadas, diseñadas por Molteni y Michele Bönan Interiors, estarán equipadas con electrodomésticos y acabados europeos de primera calidad. En los baños, los gabinetes y paneles italianos se complementarán con lujosos acabados de mármol.

Entre las comodidades exclusivas para los residentes se incluirán un restaurante, biblioteca, gimnasio de última generación, sala de yoga, spa, área infantil, salón de eventos privados, terraza con piscina, y un bar lounge con servicio del Four Seasons.

Las 70 residencias privadas contarán con entre dos y cuatro dormitorios, abarcando hasta 3,980 pies cuadrados. Además, cuatro residencias penthouse tendrán dimensiones entre 6,430 y 9,690 pies cuadrados.

Con techos de casi 11 pies de altura y planos de planta abiertos, las unidades ofrecerán espacios amplios y luminosos.

Los residentes estarán cerca de boutiques locales, restaurantes exclusivos y algunas de las mejores escuelas del país, creando así una comunidad unida y un estilo de vida integral.

Para más información sobre Four Seasons Private Residences Coconut Grove, se puede visitar www.2699CoconutGrove.com.

Sobre el grupo CMC

CMC Group es una compañía de desarrollo inmobiliario de servicio completo que se enfoca en propiedades comerciales, residenciales y minoristas en el sur de Florida. Su sede es en Miami, Florida. Ugo Colombo, el visionario desarrollador que fundó CMC Group, es uno de los desarrolladores de lujo más reconocidos y respetados del sur de Florida. Bristol Tower, Santa Maria, Epic Residences and Hotel, Grovenor House, Porto Vita, 4000 Ponce/The Collection y Brickell Flatiron forman parte de la cartera de desarrollo de propiedades valiosas de CMC Group. Con sus desarrollos de lujo más recientes, Vita at Grove Isle en Coconut Grove y Onda Residences en Bay Harbor Islands, CMC Group sigue transformando el horizonte de Miami. Para mayor información se puede ingresar a http://www.cmcgroupmiami.com.

Sobre Fort Partners

El desarrollador y empresario Nadim Ashi dirige Fort Partners, una compañía de desarrollo totalmente integrada de propiedad privada. Fort Partners está comprometido con los más altos estándares de calidad, enfocándose en la preservación histórica, la arquitectura, el diseño y la sostenibilidad. Los activos incluyen Four Seasons Hotel Miami, Four Seasons Hotel and Private Residences Fort Lauderdale, Four Seasons Resort Palm Beach, Norman’s Cay en las Bahamas y Four Seasons Hotel and Residences at The Surf Club (Surfside, Florida). Fort Partners incorpora cinco desarrollos nuevos en el sur de Florida, uno en Telluride, Colorado y seis proyectos en Europa a su cartera. Para crear propiedades excepcionales y únicas, Fort Partners sigue promoviendo vínculos con los mejores talentos internacionales en arquitectura, diseño y hotelería. Se puede visitar http://www.fortpartners.com/ para obtener más detalles.

