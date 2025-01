"México debe liderar el futuro con una estrategia de AI-shoring": Ricardo Amper, CEO de Incode

La estrategia debe incluir migración, desarrollo de talento e infraestructura energética. Es crucial construir un ecosistema digital seguro en América del Norte. Un Fondo de Inversión en Inteligencia Artificial detonaría proyectos innovadores

México tiene la oportunidad de liderar la revolución de la inteligencia artificial (IA) en América del Norte, pero esto requiere acción inmediata. Ricardo Amper, CEO y fundador de Incode, la empresa líder en verificación de identidad, destacó la necesidad de establecer una estrategia integral de AI-shoring para atraer inversión y fortalecer la capacidad innovadora del país.

«México está en una posición única para convertirse en una potencia de desarrollo de inteligencia artificial, pero debemos pasar de ser consumidores pasivos de tecnología a actores creativos e innovadores», afirmó Amper.

Elementos clave

Ricardo Amper delineó cuatro pilares fundamentales que deben formar parte de esta estrategia:

Política migratoria flexible: Facilitar el asentamiento de talento global altamente creativo en México.

Facilitar el asentamiento de talento global altamente creativo en México. Inversión en infraestructura energética: Garantizar el suministro eléctrico necesario para centros de datos y desarrollo tecnológico.

Garantizar el suministro eléctrico necesario para centros de datos y desarrollo tecnológico. Ecosistema digital seguro: Fortalecer la colaboración con Estados Unidos para garantizar la seguridad cibernética y combatir amenazas como deepfakes y fraude.

Fortalecer la colaboración con Estados Unidos para garantizar la seguridad cibernética y combatir amenazas como deepfakes y fraude. Fondo público-privado de inversión: Apoyar a emprendedores en el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial.

«La inteligencia artificial no es solo tecnología, es una herramienta para generar progreso económico, inclusión social y confianza en los mercados, con sus recursos humanos, ubicación geográfica y potencial energético, México está bien posicionado para liderar esta transformación, si fracasa, acabará convirtiéndose en una colonia digital», afirmó Amper.

AI-shoring: El siguiente paso del nearshoring

Complementando la dinámica del nearshoring que ha redefinido las cadenas de suministro globales, el AI-shoring posicionaría a México como un hub estratégico de desarrollo de inteligencia artificial e identidad digital. Amper destacó que iniciativas como DeepSight, desarrolladas internamente por Incode, permiten actualizar rápidamente procesos y anticiparse a amenazas emergentes derivadas de la IA generativa.

Explicó que el AI-shoring implica un ecosistema que combine talento especializado, infraestructura energética, marcos regulatorios innovadores y financiamiento. Actualmente, alrededor de 300 empresas en México están enfocadas en desarrollar tecnología de inteligencia artificial, lo que subraya la importancia de fortalecer estos sectores estratégicos.

La inversión como catalizador

El desarrollo de inteligencia artificial requiere más del doble de energía que las tecnologías tradicionales, subrayó Amper. «Necesitamos una inversión significativa en infraestructura energética para albergar data centers modernos capaces de procesar grandes volúmenes de datos». Estos centros, combinados con soluciones avanzadas de ciberseguridad, fortalecerán los ecosistemas digitales y permitirán combatir amenazas como el fraude y los deepfakes, cuyo impacto global ha crecido 40 veces en los últimos años.

Incode, una empresa global con presencia en más de 20 países, lidera con tecnología que detecta amenazas como deepfakes y ataques de fraude en tiempo real. Estas herramientas han reducido el fraude en un 45% a nivel global y cumplen con los más altos estándares internacionales, incluyendo los del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST). Este liderazgo posiciona a Incode como un socio clave para construir un futuro digital seguro y confiable, esto ha impulsado la inclusión financiera y posicionado al país como un ejemplo del impacto que la tecnología puede tener en la economía y la sociedad.

Confianza un elemento clave

Ricardo Amper destacó que la confianza es un elemento clave en esta fórmula porque no es solo un valor social, sino un motor económico esencial. Según datos de Our World in Data, existe una relación directa entre los niveles de confianza en las personas y el PIB per cápita de los países. En el caso de México, la percepción de confianza es menor que en otras economías de ingresos medios-altos como la India, lo que representa un desafío que debe ser atendido.

El CEO de Incode advirtió que esta brecha de confianza también se refleja en el entorno digital, donde la seguridad y la confiabilidad de las transacciones son clave para el desarrollo económico. «La confianza digital es el cimiento de los ecosistemas tecnológicos modernos. Herramientas avanzadas de verificación de identidad y ciberseguridad, como las desarrolladas por Incode, no solo generan mayor seguridad, sino que también tienen el potencial de impulsar el crecimiento económico al habilitar un entorno digital confiable y eficiente», afirmó Amper.

Más detalles: www.incode.com.

Acerca de Incode

Incode es la empresa líder en verificación y autenticación de identidad que utiliza Inteligencia Artificial (IA) y aprendizaje automático para crear experiencias seguras y optimizadas para el usuario. Su tecnología completamente automatizada y sus acuerdos con entidades gubernamentales permiten a las empresas verificar identidades de manera eficiente y precisa, al mismo tiempo que previenen el fraude y agilizan los procesos de registro. «Esta estrategia única nos permite adelantarnos a amenazas emergentes como los deepfakes y ataques de IA generativa, manteniendo los más altos niveles de seguridad, privacidad y cumplimiento». Incode ha recaudado más de $250M y cuenta con la confianza de empresas globales como Citibank, HSBC, Amazon y Chime en sectores de servicios financieros, gobierno, salud y retail. Para conocer más sobre Incode: www.incode.com



Source: Mexicomex Comunicae