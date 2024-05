Llega el 4to Festival de Cine Santiago Wild 2024

/COMUNICAE/

El Festival de Cine Santiago Wild constituye una de las plataformas más importantes de documentales sobre naturaleza y medio ambiente en América Latina. Del 9 al 23 de mayo se puede asistir al festival en línea -de manera gratuita- a través de https://santiagowild.com/

El Festival de Cine Santiago Wild, evento pionero en América Latina y organizado anualmente por Ladera Sur, un medio chileno dedicado a explorar temas de naturaleza, conservación, medio ambiente y ciencia, regresa con su 4ª edición. Del 9 al 23 de mayo, se podrá disfrutar de los 26 trabajos finalistas de la edición 2024 así como otros documentales especiales -de forma gratuita- mediante registro en el sitio web https://santiagowild.com. Además de esta opción virtual, también habrá una serie de estrenos presenciales en Santiago de Chile, la sede del festival.

Respaldado por el reconocido Festival Internacional de Cine Jackson Wild (con sede en Jackson Hole, Wyoming, EE. UU.), el National Geographic Society y Explora el Festival Santiago Wild se inició en Chile para reconocer las producciones cinematográficas latinoamericanas relacionadas con la vida salvaje, el medio ambiente y las comunidades involucradas.

«Nuestra misión es consolidar el Festival Santiago Wild como un referente internacional en conciencia ambiental. Buscamos difundir contenido relevante sobre medio ambiente para generar conciencia, potenciar talentos latinoamericanos y destacar historias locales», declara Martín del Río, fundador y CEO de Ladera Sur, y organizador del evento.

Recientemente, el Festival Santiago Wild anunció a los finalistas – de entre decenas de postulantes de diversos países, entre los que destacan Chile, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Brasil, Perú y Colombia, entre otros. Ellos compiten por ganar mejor largometraje, mejor cortometraje y mejor micro-documental en la categoría Nuevas voces latinoamericanas. Por otro lado, documentalistas de Francia, Bélgica, UK, Slovenia y EE.UU., entre otros, competirán por ganar mejor largometraje y mejor cortometraje dentro de la categoría Latinoamérica desde los ‘Ojos del Mundo’.

Para seleccionar a los ganadores, que serán anunciados el próximo 16 de mayo, el Festival Santiago Wild cuenta también con una instancia para que el público pueda elegir sus documentales favoritos, además de un jurado conformado de reconocidas personalidades. La categoría ‘Nuevas voces latinoamericanas’ cuenta con seis jurados, entre los que se destaca la participación de Gael Almeida, directora ejecutiva para Latinoamérica de National Geographic, e Ignacio Walker, documentalista de naturaleza y cinematógrafo nominado a los premios Emmy. Asimismo, son seis los jurados para la categoría de ‘Latinoamérica desde los ojos del mundo’, que cuenta con la participación de Geoffrey Daniels, director ejecutivo del festival Jackson Wild y Alexander Souller, ecólogo y periodista científico con más de 20 años de experiencia en documentales de vida salvaje, ciencia, viajes y medioambiente.

‘Nuevas voces latinoamericanas’ es una competencia entre producciones de vida salvaje y medio ambiente grabadas en cualquier parte del mundo por talentos latinoamericanos. Bajo esta categoría, en la presente edición del festival están nominadas las siguientes obras:

Largometrajes

Jaguar Spirit , Emi Kondo – Costa Rica

, Emi Kondo – Costa Rica Patrullaje , Camilo de Castro, Brad Allgood – Nicaragua

, Camilo de Castro, Brad Allgood – Nicaragua Tupungato: Empatía en la muerte , Rafael Pease – Chile

, Rafael Pease – Chile Blue Brazil , Cristian Dimitrius – Brasil

, Cristian Dimitrius – Brasil Biocentrics , Fernanda Heinz Figueiredo, Ataliba Benaim – Brasil

, Fernanda Heinz Figueiredo, Ataliba Benaim – Brasil El nido de la golondrina , José Manuel De la Parra Hormazábal – Chile

, José Manuel De la Parra Hormazábal – Chile Allpamanda, Tawna – Ecuador

Cortometrajes

Frontera , Bernardita Ojeda, Cristián Freire, Francisco Arévalo – Chile

, Bernardita Ojeda, Cristián Freire, Francisco Arévalo – Chile Páramos: La siembra del agua , Fernanda Pineda, Hanz Rippe – Colombia

, Fernanda Pineda, Hanz Rippe – Colombia Boca Chica – Ái Vuong, Samuel Díaz Fernández – Colombia

– Ái Vuong, Samuel Díaz Fernández – Colombia Let Things Rotten , Mateo Barrenengoa – Chile

, Mateo Barrenengoa – Chile Yaku Raymi: el ritual quechua para salvar un nevado, Lucía Galarza Suárez – Ecuador

Micro-documental

There can be no loneliness , Oscar Gordillo – Cuba

, Oscar Gordillo – Cuba Bwindi: A Portrait of Sisterhood , Carlos Christian Rivero – Venezuela

, Carlos Christian Rivero – Venezuela Aura: Nyavu ya kufunga , Juan Andrés Silva – Chile

, Juan Andrés Silva – Chile Trabajo invisible, Yuliana Durán – Colombia

‘Latinoamérica desde los ojos del mundo’ es una competencia de producciones de vida salvaje y medio ambiente realizadas en América Latina, por cineastas extranjeros. Bajo esta categoría, en la presente edición del festival están nominadas las siguientes obras:

Largometrajes

We Are Guardians – Chelsea Greene, Rob Grobman, Edivan Guajajara – USA

– Chelsea Greene, Rob Grobman, Edivan Guajajara – USA The Hummingbird Effect , Terra Mater Studios GmbH – Austria

, Terra Mater Studios GmbH – Austria Península Valdés: The Cradle of Patagonia , Steve Spence, Juan Maria Raggio – USA

, Steve Spence, Juan Maria Raggio – USA The Illusion of Abundance , – Erika Gonzalez Ramirez, Matthieu Lietaert – Bélgica.

, – Erika Gonzalez Ramirez, Matthieu Lietaert – Bélgica. Saving Paradise: Torres del Paine, Arthur Gal – Francia

Cortometrajes

The Present , Timothy Dhalleine – Francia

, Timothy Dhalleine – Francia Kalu: Growing up Wild , Matteo Clarke, Roman Willi – UK

, Matteo Clarke, Roman Willi – UK Dream to Cure Water , Ciril Jazbec – Slovenia

, Ciril Jazbec – Slovenia Existimos en la Memoria , Darian Woehr – USA

, Darian Woehr – USA In the Name of Ice, Louise Thaller, Stanislas Giroux – Suiza

Además de los documentales que compiten, el Festival Santiago Wild exhibe impresionantes documentales como parte de la muestra oficial del festival en su plataforma gratuita. Se mostrarán el The Ground Below, sexto episodio de Human Footprint donde el biólogo Shane Campbell-Staton explora cómo una costa prehistórica desde Carolina del Norte hasta Texas sentó las bases del cultivo de algodón, reconfigurando así nuestra historia, cultura e incluso nuestro ADN. También se podrá ver Groundwork: A Family Journey Into Regenerative Cotton (la versión de festival) que sigue a la familia Kahle en su misión de transformar sus prácticas agrícolas para romper con el ciclo de problemas de salud generacionales, aportando prácticas científicas para combatir métodos agrícolas problemáticos y conformistas.

Fuente Comunicae



Source: Mexicomex Comunicae