La primera cerveza artesanal sin alcohol en Latinoamérica es mexicana

Sans es la primera cervecería de Latinoamérica especializada en crear cervezas artesanales sin alcohol

Sans es la primera cervecería de la región especializada en crear cervezas artesanales sin alcohol desde su concepción. A Sans no le quitaron el alcohol, nunca lo tuvo y nunca quiso tenerlo.

Fundada en 2022 por dos amigos inseparables desde los 4 años de edad, Manuel Castro y Ricardo Tinajero, Sans emerge como marca pionera en el mundo cervecero de México y Latinoamérica.

Sans nació con el cuidado y expertise del mundo artesanal, pero con un proceso pensado para crear una cerveza con cuerpo y sabor único, desafiando la percepción de que una buena cerveza artesanal debe tener altos niveles de alcohol.

Sans es la elección consciente para aquellos que desean disfrutar de la cerveza sin los efectos del alcohol. Por eso se adapta a todos los estilos de vida, sin restricciones: ya sea un lunes después del trabajo, un viernes con amigos o un domingo después de correr, no hay límites en los momentos de consumo.

Ya sea que consumas alcohol regularmente, nunca lo hagas, no puedas beber o simplemente no te guste hacerlo, siempre hay un momento adecuado para disfrutarla. Sans no busca competir con las marcas de alcohol, sino más bien coexistir de manera saludable con ellas.

Los dos primeros estilos de cerveza de la marca, la Golden Ale y la IPA, son prueba de que una cerveza sin alcohol no tiene por qué sacrificar su calidad para existir.

La Golden Ale tiene aromas frutales y dulces, es sencilla, ligera y baja en calorías, perfecta para acompañar cualquier ocasión y disfrutarla una tras otra.

La IPA (India Pale Ale) es compleja y audaz, es ideal para maridar con carnes y mariscos a la parrilla. Tiene notas perfectamente afrutadas y tropicales y es para quienes saben lo que quieren y no temen pedirlo.

Sans, junto con su maestro cervecero, continúa explorando nuevas recetas y formatos de presentación para ofrecer una propuesta de productos que satisfaga todos los paladares.

