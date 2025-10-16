Ibarra presenta su nuevo show en Sala Urbana y marca el futuro del TRAP MEXA

El artista tapatío encabeza una nueva etapa de expansión de la escena urbana mexicana

Como parte de una nueva etapa del movimiento Trap Mexa, el artista Ibarra anuncia su concierto principal en Sala Urbana el próximo sábado 25 de octubre de 2025, ubicado en Blvd. Toluca 115, colonia El Conde, Naucalpan de Juárez, Estado de México. En este show, el artista compartirá no solo su propuesta musical, sino también la visión estética y sonora que está definiendo la nueva generación urbana mexicana.

Originario de Guadalajara, Ibarra ha construido un universo sonoro inconfundible que mezcla trap latino, dark pop, trip hop y drill’n base, dando vida a lo que él denomina su «atmósfera púrpura«. Su música nace desde lo íntimo, pero está diseñada para conectar con una generación que busca autenticidad, sensibilidad y estética. Cada canción, visual y paso en su carrera están concebidos con una intención clara: conectar desde la emoción.

«Ibarra no solo está haciendo música, está creando una identidad sonora y visual que redefine lo que significa ser artista urbano en México», afirmó Edd Muter, su manager y líder del proyecto.

Con más de 200 mil oyentes mensuales en Spotify, 415 mil seguidores en TikTok y más de 45 millones de views en YouTube, Ibarra se ha consolidado como una de las voces más prometedoras de la escena urbana mexicana. Su presencia en playlists editoriales, colaboraciones clave y su creciente audiencia internacional confirman que su propuesta trasciende fronteras.

«Ibarra construye una carrera con visión global, pero con raíces muy claras: México, lo real y lo emocional. Este show en Sala Urbana será un punto de inflexión», añadió Edd Muter.

Moda, arte y autenticidad

Además de su impacto musical, Ibarra está abriendo camino en el mundo de la moda. El artista desarrolla una línea de prendas exclusivas y próximamente será imagen internacional de una reconocida marca. Su estilo y estética lo han convertido en un referente para las marcas que buscan autenticidad, vanguardia y conexión real con la juventud.

Ibarra representa a una nueva generación de creadores mexicanos que marcan tendencia en la cultura urbana. Su historia, talento y propuesta lo colocan como un artista total, con un proyecto sólido, coherente y en expansión. Desde Guadalajara, Ibarra está construyendo un universo propio que ya comienza a sentirse en Latinoamérica y Europa.

El público podrá adquirir sus entradas al concierto de Ibarra en los canales de The Hits Lab: https://www.thehitslab.com; https://www.instagram.com/ibarrapearperoneh?igsh=b2J4eDNuMXZmbTQ5 o a través del WhatsApp: 55 3716 4610.

Seguir a Ibarra

TikTok: @fernandoibarra3

YouTube: https://www.youtube.com/@ibarra24

Instagram: @ibarrapearperoneh

Spotify: Ibarra en Spotify



