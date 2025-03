Grupo Sadasi reafirma su compromiso con las familias mexicanas con la recertificación "Best Place to Live"

«Imagina tu nuevo hogar, validado por miles de familias». Grupo Sadasi ha sido reconocido, por segundo año consecutivo, con la certificación «Best Place to Live», un distintivo basado en la satisfacción real de quienes ya viven en una casa Sadasi. Más de 430,000 familias en todo México han elegido no solo una vivienda, sino un hogar con calidad, seguridad y confianza. «Descubre por qué Sadasi es la mejor opción para construir tu futuro»

Grupo Sadasi ha sido nuevamente reconocido con la prestigiosa certificación «Best Place to Live», consolidándose como un referente en el desarrollo de comunidades de alta calidad en México. Este logro, obtenido por segundo año consecutivo, reafirma el compromiso de Sadasi con la satisfacción de sus clientes y la construcción de viviendas que realmente marcan la diferencia en la vida de las familias.

La certificación «Best Place to Live» no solo reconoce la calidad y funcionalidad de las viviendas de Sadasi, sino especialmente la experiencia integral que ofrece a sus clientes, desde el proceso de compra hasta la entrega y el acompañamiento posterior.

Con más de 430,000 viviendas entregadas en México y una trayectoria de 50 años, este refrendo es un testimonio del esfuerzo continuo por brindar hogares donde las familias puedan crecer, prosperar y sentirse seguras.

Un reconocimiento al compromiso y trabajo en equipo

Este reconocimiento es también un homenaje a la dedicación y esfuerzo de cada miembro del equipo de Sadasi. Desde el personal de ventas y atención al cliente hasta los trabajadores de la construcción, arquitectos, ingenieros, administrativos y ejecutivos, cada colaborador juega un papel fundamental en la creación de espacios diseñados para mejorar la calidad de vida de miles de personas.

«Este refrendo de la certificación -Best Place to Live- reconoce el trabajo que realizado día con día, para garantizar que nuestros clientes reciban no solo una casa, sino un hogar con un entorno de calidad y una comunidad en la que puedan construir su futuro. Es un logro de todo nuestro equipo, quienes comparten la visión de seguir transformando la vida de más familias mexicanas, y nos llena de orgullo porque no deriva de una calificación que cumple únicamente con una lista de requisitos técnicos, sino de encuestas aplicadas directamente a los habitantes en los más de 40 desarrollos de vivienda en el país, quienes califican su propia experiencia», comentó el Ing. Enrique Sánchez, Subdirector Comercial de Grupo Sadasi.