Galileo Financial Technologies: Tendencias en prevención de fraude para 2024

La tecnología evoluciona día a día y, con ella, la complejidad de los intentos de fraude

Los estafadores de hoy no solo roban números de tarjetas de crédito: están utilizando métodos más inteligentes y sofisticados, como robots más rápidos que los dedos, para cometer rápidamente complejos esquemas de fraude de pagos que cada vez son más difíciles de detectar de manera oportuna. Las consecuencias están costando a las empresas casi $30,000 millones de dólares al año. Los estafadores están utilizando herramientas avanzadas que hacen que sea más complicado y difícil para las instituciones financieras (FI) y para las instituciones no financieras (no-FI´s) mantener el ritmo. Con acceso instantáneo a opciones bancarias, de transferencias y de pago a través de múltiples canales y dispositivos, los estafadores tienen más oportunidades que nunca en más lugares.

Las vulnerabilidades recién descubiertas se ven comprometidas antes y con mayor frecuencia, y los costos aumentan rápidamente.

El creciente costo del fraude en los servicios financieros ha aumentado entre un 6.7% y un 9.9% más que en los años previos a la pandemia. Cuando se pierde 1 dólar por fraude, la institución financiera pierde hasta 4 dólares, una cifra que ha aumentado de $3.25 dólares por $1 dólar en 2019.

Se prevé que las transacciones fraudulentas con tarjetas de pago aumentarán un 20% hasta los $38,500 millones de dólares en 2027, a medida que los estafadores sigan empleando técnicas más sofisticadas.

Los principales tipos de fraude para las instituciones financieras son: fraude de primera parte, fraude de apropiación de cuentas, fraude de comercio electrónico y fraude de identificación sintética.

«A lo largo de esta carrera, se ha testificado la evolución del panorama del fraude financiero y, hoy en día, las instituciones financieras enfrentan un desafío multifacético. El fraude propio, el fraude de apropiación de cuentas, el fraude de comercio electrónico y el fraude de identificación sintética son adversarios formidables en el campo de batalla cibernético. Hago hincapié en el imperativo de contar con defensas sólidas y estrategias de adaptación para salvaguardar la integridad de los sistemas financieros contra estas diversas amenazas. Solo a través de una innovación y colaboración incesantes se puede fortalecer las defensas y garantizar la resiliencia del ecosistema financiero que hay que esforzarse por proteger», afirma Arianne Rohan, ingeniería cibernética y arquitecta de soluciones empresariales de Galileo Financial Technologies.

Las principales áreas de preocupación en relación con el fraude abarcan Vishing con un 68%, Phishing con un 59% y robo de identidad con un 49%. Estas estadísticas subrayan la importancia de abordar estas formas particulares de actividades fraudulentas para fortalecer las medidas de seguridad generales. Se deben implementar estrategias preventivas y de vigilancia para mitigar los riesgos asociados con el vishing, el phishing y el robo de identidad a fin de proteger a las personas y organizaciones de posibles amenazas. En México se registran diariamente 15,000 fraudes y 13,000 extorsiones.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que realiza la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), en el apartado 11: Confianza y protección de los usuarios de servicios financieros en 2021, arrojó que el 15% de la población ha tenido al menos un producto financiero que reportó haber sufrido algún tipo de problema. Además, el 7% de los usuarios reportó clonación de tarjetas y el 6% robo de identidad.

La prevención del fraude moderna requiere detectar los riesgos de forma temprana, consistente y rápida. Debe confiar en un enfoque de varios niveles para reducir de forma proactiva las pérdidas por fraude y minimizar los riesgos de pago.

«Prevenir eficazmente el fraude requiere la capacidad de analizar múltiples elementos de datos simultáneamente. El flujo fluido y en tiempo real de los datos es de suma importancia, y las plataformas convencionales podrían obstaculizar este proceso esencial. Para combatir el fraude de manera integral, apunte a cada etapa de la transacción y adopte un enfoque holístico», dice Tory Jackson, Director de Estrategia y Desarrollo Empresarial para América Latina.

Prevención y más allá

En la búsqueda de una prevención eficaz del fraude, es fundamental buscar soluciones personalizadas que se alineen con el perfil de riesgo y transacción único de su empresa. Al reconocer la naturaleza compleja del ecosistema de fraude y riesgo de pagos, un socio confiable debe ofrecer un conjunto ágil de servicios proactivos de mitigación del fraude. Este paquete debe diseñarse para abordar los riesgos de fraude en evolución específicos de sus perfiles de productos y programas.

«Reconociendo las complejidades inherentes al ecosistema de fraude y riesgo de pagos, un socio confiable debe proporcionar un conjunto ágil de servicios proactivos de mitigación de fraude meticulosamente elaborados», dice Tory Jackson, Jefe de Desarrollo y Estrategia de Negocios para América Latina.

Además, un enfoque con visión de futuro implica explorar soluciones de múltiples capas que brinden protección integral contra el fraude y el riesgo. Para garantizar la longevidad y adaptabilidad de una solución contra el fraude, es imperativo priorizar las tecnologías que puedan evolucionar de manera inteligente, volviéndose «más inteligentes» a medida que asimilan más datos con el tiempo.

Exigir una estrategia holística y personalizada se vuelve primordial para abordar los servicios de fraude de pagos de extremo a extremo. Una plataforma de fraude y riesgo verdaderamente moderna debería manejar hábilmente tanto el fraude operativo como el transaccional, distinguiéndose de los sistemas heredados que se centran únicamente en los riesgos transaccionales.

Para obtener más información, se puede consultar la Guía antifraude.

