PQE Group otorga beca a dos estudiantes ingenieras del IPN

/COMUNICAE/

PQE Group otorgó una beca a dos estudiantes de México para reafirmar su compromiso con el empoderamiento femenino estudiantil

«En PQE Group reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo y empoderamiento de mujeres estudiantes al ofrecer, por segunda ocasión, una beca a dos destacadas ingenieras del Instituto Politécnico Nacional (IPN), una institución pública mexicana de investigación y educación de México». Brenda y Karen, ambas estudiantes excepcionales, fueron seleccionadas para recibir una beca de $50,000 cada una, como parte de la iniciativa de PQE Group para apoyar el talento femenino en el ámbito académico y profesional.

Este programa llamado «EmpowerHer», también lo hacen de manera parecida en Brazil y tiene como objetivo no solo reconocer el talento y la dedicación de las mujeres en el ámbito de la ingeniería, sino también fomentar su participación activa en la industria farmacéutica debido a que están muy comprometidos en promover la diversidad y la igualdad de oportunidades en el sector.

«Los mexicanos son muy talentosos, en esta ocasión nos enfocamos en apoyar a dos estudiantes ingenieras comprometidas que estuvieran por concluir su carrera y ahora ya se encuentran trabajando de manera indefinida en nuestra sede de México», dijo Mariola Mier, Directora Corporativa de Operaciones Regional en Iberoamérica.

Proceso de Selección

Brenda Ayllon y Karen Godinez fueron seleccionadas después de un proceso que tuvo una duración de mes y medio en enero 2023, en donde pasaron por distintas evaluaciones junto con otras estudiantes. El público al que se dirigieron fueron específicamente mujeres que estuvieran por concluir su carrera profesional, y con la finalidad de no interrumpir sus estudios y que se pudieran enfocar en sus clases, se les pidió acudir a las oficinas únicamente durante sus vacaciones para que se pudieran involucrar en el ámbito profesional en las instalaciones de la empresa.

«Cuando anunciaron la convocatoria me emocioné por participar y junté todos los documentos que solicitaban, me pidieron un video en inglés porque es una empresa internacional y lo mandé. Después de varias entrevistas me contactaron para decirme que había sido seleccionada y me puse muy feliz», dijo Karen Godinez, ganadora de la beca.

Lo que busca PQE Group es que los talentos que van egresando puedan desenvolverse en el área profesional para no descuidar sus estudios, «yo acudí a las oficinas durante mis vacaciones para empezar a familiarizarme con la empresa y me empezaron a enseñar sobre los servicios que ofrecen, cómo lo hacen, las experiencias nacionales e internacionales que puedes tener como consultor y me gustó mucho. A principios de enero de este año contactaron conmigo para decirme que les interesaba que me uniera al equipo y claro que acepté», dijo Brenda Ayllón, ganadora de la beca.

Unidos por un futuro con mejores oportunidades

«En PQE Group nos enorgullece ser parte del inicio de la vida profesional de las estudiantes, deseando que las oportunidades sean accesibles para los recién egresados y que cada vez haya más». Este programa es un modelo de empoderamiento que se alinea a los valores de la empresa, particularmente en las áreas ESG (ambiental, social y de gobernanza). «Estamos seguros de que el empoderamiento y la educación son clave para un camino más equitativo e innovador», concluye Mariola Mier.

Fuente Comunicae



Source: Mexicomex Comunicae