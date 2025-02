Estudio de BonusFinder desvela cuáles son los estadios mexicanos más instagrameables

Estadio Azteca lidera con 159,651 publicaciones en Instagram, destacando su popularidad. Estadio Universitario y Estadio Caliente siguen en la lista con 42,568 y 23,212 publicaciones, respectivamente. BonusFinder México revela los estadios más instagrameables, mostrando la pasión de los aficionados

En un análisis reciente realizado por BonusFinder México, el primer agregador mundial de ofertas y bonos de casinos y casas de apuestas online, se ha revelado cuáles son los estadios más instagrameables de la Liga MX. Este estudio no solo destaca la popularidad de estos recintos deportivos en las redes sociales, sino que también refleja la pasión y el fervor de los aficionados al fútbol en México. A continuación, se presenta un análisis detallado de los resultados obtenidos.

Estadio Azteca: El Gigante de Instagram

Encabezando la lista con una impresionante cifra de 159,651 publicaciones en Instagram, el Estadio Azteca se consolida como el recinto más popular de la Liga MX en esta plataforma. Con una capacidad de 87,000 espectadores, este icónico estadio ha sido testigo de innumerables momentos históricos en el fútbol mexicano e internacional. Su imponente estructura y su rica historia lo convierten en un lugar de peregrinación para los aficionados y turistas, quienes no dudan en compartir su experiencia en las redes sociales.

Estadio Universitario: La Fortaleza de los Tigres

En segundo lugar, encontramos el Estadio Universitario, hogar de los Tigres UANL, con 42,568 publicaciones en Instagram. Con una capacidad de 42,886 espectadores, este estadio es conocido por su vibrante atmósfera y la pasión de sus seguidores. Los días de partido, el «Volcán» se llena de energía y color, creando un espectáculo visual que los aficionados no dudan en capturar y compartir en sus redes sociales.

Estadio Caliente: La Casa de los Xolos

El Estadio Caliente, con 23,212 publicaciones en Instagram, ocupa el tercer lugar en este ranking. Este estadio, con una capacidad de 29,333 espectadores, es el hogar de los Xolos de Tijuana. Su diseño moderno y su ubicación en una de las ciudades fronterizas más importantes de México lo convierten en un punto de encuentro para los aficionados al fútbol de ambos lados de la frontera. La combinación de fútbol y cultura fronteriza se refleja en las numerosas publicaciones que los aficionados comparten en Instagram.

Estadio Jalisco: Un Ícono de Guadalajara

Con 20,779 publicaciones en Instagram, el Estadio Jalisco se sitúa en el cuarto lugar. Este estadio, con una capacidad de 56,713 espectadores, es uno de los recintos más emblemáticos de Guadalajara y ha sido testigo de grandes momentos en la historia del fútbol mexicano. Hogar de los Rojinegros del Atlas, el Estadio Jalisco es un lugar donde la tradición y la pasión por el fútbol se viven intensamente, algo que los aficionados no dudan en compartir en sus redes sociales.

Estadio BBVA: La Joya de Monterrey

El Estadio BBVA, con 16,726 publicaciones en Instagram, se encuentra en el quinto lugar. Con una capacidad de 53,500 espectadores, este moderno estadio es el hogar de los Rayados de Monterrey. Su diseño vanguardista y sus instalaciones de primer nivel lo convierten en uno de los estadios más impresionantes de México. Los aficionados de los Rayados, conocidos por su lealtad y pasión, frecuentemente comparten su experiencia en este estadio en Instagram, destacando su belleza y la emoción de los partidos.

Estadio Akron: La Fortaleza de las Chivas

En sexto lugar, con 13,943 publicaciones en Instagram, se encuentra el Estadio Akron, hogar de las Chivas de Guadalajara. Con una capacidad de 49,580 espectadores, este estadio es conocido por su diseño innovador y su atmósfera electrizante. Los aficionados de las Chivas, uno de los equipos más populares de México, no dudan en capturar y compartir sus momentos en este estadio, reflejando su amor por el equipo y el deporte.

Estadio Olímpico Universitario: La Casa de los Pumas

El Estadio Olímpico Universitario, con 11,561 publicaciones en Instagram, ocupa el séptimo lugar en este ranking. Con una capacidad de 62,700 espectadores, este estadio es el hogar de los Pumas de la UNAM. Su arquitectura única y su ubicación en el corazón de la Ciudad Universitaria lo convierten en un lugar especial para los aficionados. Los días de partido, el estadio se llena de estudiantes y seguidores que comparten su pasión por los Pumas en las redes sociales.

Nou Camp León: La Fortaleza Esmeralda

Con 10,604 publicaciones en Instagram, el Nou Camp León se sitúa en el octavo lugar. Este estadio, con una capacidad de 33,943 espectadores, es el hogar del Club León. Conocido por su atmósfera vibrante y su afición apasionada, el Nou Camp es un lugar donde el fútbol se vive intensamente. Los aficionados del León frecuentemente comparten su experiencia en este estadio en Instagram, destacando la emoción y la energía de los partidos.

Estadio Hidalgo: La Casa de los Tuzos

En noveno lugar, con 5,674 publicaciones en Instagram, se encuentra el Estadio Hidalgo, hogar del Pachuca. Con una capacidad de 30,000 espectadores, este estadio es conocido por su atmósfera acogedora y su afición leal. Los aficionados de los Tuzos no dudan en capturar y compartir sus momentos en este estadio, reflejando su amor por el equipo y el deporte.

Estadio Victoria: La Fortaleza de los Rayos

El Estadio Victoria, con 5,086 publicaciones en Instagram, ocupa el décimo lugar en este ranking. Con una capacidad de 23,851 espectadores, este estadio es el hogar del Necaxa. Conocido por su atmósfera familiar y su afición leal, el Estadio Victoria es un lugar donde el fútbol se vive con pasión. Los aficionados del Necaxa frecuentemente comparten su experiencia en este estadio en Instagram, destacando la emoción y la energía de los partidos.

Estadio Cuauhtémoc: La Casa de la Franja

Con 4,926 publicaciones en Instagram, el Estadio Cuauhtémoc se sitúa en el undécimo lugar. Este estadio, con una capacidad de 48,000 espectadores, es el hogar del Puebla. Conocido por su diseño moderno y su atmósfera vibrante, el Estadio Cuauhtémoc es un lugar donde el fútbol se vive intensamente. Los aficionados del Puebla frecuentemente comparten su experiencia en este estadio en Instagram, destacando la emoción y la energía de los partidos.

Estadio Nemesio Diez: La Fortaleza de los Diablos

En duodécimo lugar, con 3,878 publicaciones en Instagram, se encuentra el Estadio Nemesio Diez, hogar del Toluca. Con una capacidad de 31,000 espectadores, este estadio es conocido por su atmósfera acogedora y su afición leal. Los aficionados de los Diablos no dudan en capturar y compartir sus momentos en este estadio, reflejando su amor por el equipo y el deporte.

Estadio Corona: La Casa de los Guerreros

El Estadio Corona, con 3,417 publicaciones en Instagram, ocupa el décimo tercer lugar en este ranking. Con una capacidad de 29,237 espectadores, este estadio es el hogar del Santos Laguna. Conocido por su atmósfera familiar y su afición leal, el Estadio Corona es un lugar donde el fútbol se vive con pasión. Los aficionados del Santos frecuentemente comparten su experiencia en este estadio en Instagram, destacando la emoción y la energía de los partidos.

Estadio Alfonso Lastras: La Fortaleza de los Potosinos

Con 720 publicaciones en Instagram, el Estadio Alfonso Lastras se sitúa en el décimo cuarto lugar. Este estadio, con una capacidad de 27,029 espectadores, es el hogar del Atlético de San Luis. Conocido por su atmósfera acogedora y su afición leal, el Estadio Alfonso Lastras es un lugar donde el fútbol se vive con pasión. Los aficionados del Atlético de San Luis frecuentemente comparten su experiencia en este estadio en Instagram, destacando la emoción y la energía de los partidos.

Estadio La Corregidora: La Casa de los Gallos

En décimo quinto lugar, con 476 publicaciones en Instagram, se encuentra el Estadio La Corregidora, hogar del Querétaro. Con una capacidad de 34,107 espectadores, este estadio es conocido por su atmósfera acogedora y su afición leal. Los aficionados de los Gallos no dudan en capturar y compartir sus momentos en este estadio, reflejando su amor por el equipo y el deporte.

Estadio Olímpico Benito Juárez: La Fortaleza de los Bravos

El Estadio Olímpico Benito Juárez, con 107 publicaciones en Instagram, ocupa el décimo sexto lugar en este ranking. Con una capacidad de 22,300 espectadores, este estadio es el hogar del FC Juárez. Conocido por su atmósfera familiar y su afición leal, el Estadio Olímpico Benito Juárez es un lugar donde el fútbol se vive con pasión. Los aficionados del FC Juárez frecuentemente comparten su experiencia en este estadio en Instagram, destacando la emoción y la energía de los partidos.

Estadio Mazatlán: La Nueva Casa del Fútbol

En el décimo séptimo lugar, con 83 publicaciones en Instagram, se encuentra el Estadio Mazatlán. Con una capacidad de 25,000 espectadores, este estadio es uno de los más nuevos en la Liga MX. A pesar de su reciente inauguración, el Estadio Mazatlán ha comenzado a ganar popularidad entre los aficionados, quienes comparten sus experiencias en este moderno recinto en Instagram. La combinación de fútbol y la belleza de Mazatlán lo convierten en un destino atractivo para los seguidores del deporte.

El análisis realizado por BonusFinder México revela la gran popularidad de los estadios de la Liga MX en Instagram, destacando cómo los aficionados utilizan esta plataforma para compartir su pasión por el fútbol. Desde el icónico Estadio Azteca hasta el moderno Estadio Mazatlán, cada recinto tiene su propia historia y encanto, capturando la atención de miles de seguidores en las redes sociales.

Este estudio no solo muestra la importancia de los estadios como lugares de encuentro y celebración, sino también cómo las redes sociales han transformado la manera en que los aficionados viven y comparten su amor por el fútbol. La capacidad de capturar y compartir momentos en tiempo real ha permitido que la pasión por el deporte trascienda fronteras, conectando a aficionados de todo el mundo.

En resumen, los estadios de la Liga MX no solo son escenarios de emocionantes partidos de fútbol, sino también lugares donde se crean y comparten recuerdos inolvidables. La popularidad de estos recintos en Instagram es un testimonio del fervor y la dedicación de los aficionados mexicanos, quienes continúan apoyando a sus equipos con entusiasmo y orgullo.



Source: Mexicomex Comunicae