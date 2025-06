eRetail Day México 2025: El evento de digital commerce para el retail pensado para líderes del ecosistema

Una nueva edición del eRetail Day México 2025 se realizará del 2 al 4 de julio en formato híbrido

El eRetail Day México 2025, se llevará a cabo en la capital del país del 2 al 4 de julio en formato híbrido. Serán tres días de capacitación intensiva con una renovada agenda de actividades e iniciativas, diseñadas para impulsar la profesionalización, los negocios y el conocimiento de los profesionales del sector. El evento contará con la participación de speakers de talla internacional y ofrecerá oportunidades únicas de networking.

Es una iniciativa regional del eCommerce Institute, coorganizada localmente por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), y el jueves 3 de julio el lugar de encuentro de los profesionales de la industria digital será Espacio R en CDMX, donde los asistentes podrán disfrutar de plenarias, talleres, espacios de networking y una muestra comercial con los actores más importantes de la industria digital de la región. Con una agenda de vanguardia que abordará temas de IA, marketplaces, super apps, retail media y comercio unificado, entre otros, el evento mantiene su apuesta por la profesionalización del sector.

«México está atravesando una etapa clave de consolidación en su ecosistema de retail digital: con una base de consumidores cada vez más exigente, desafíos logísticos complejos y un mercado publicitario que se redefine con inteligencia artificial y retail media, el gran reto es profesionalizar para escalar con eficiencia. Desde el eCommerce Institute, en estos 20 años de trabajo regional, aprendimos que los cambios tecnológicos solo generan impacto si están acompañados por conocimiento aplicado y colaboración activa. La 12ª edición está pensada para ofrecer respuestas concretas: desde workshops inmersivos y foros colaborativos con líderes del sector, hasta visitas técnicas y espacios de networking que permiten vincularse con quienes ya están resolviendo estos desafíos en el día a día. Por eso, el eRetail Day México 2025 será mucho más que un punto de encuentro: será una plataforma para aprender, compartir y construir el futuro del digital commerce con mirada local y estrategia global», afirma Marcos Pueyrredon, Presidente del eCommerce Institute y Co-Founder & Global Executive SVP de VTEX.

«El eCommerce retail lleva al menos seis años de crecimiento a doble dígito en México, y en 2024 el valor del mercado alcanzó los 790 mil millones de pesos. Esto nos habla de una industria en evolución, y no solo es en México, sino en toda la región, por lo que Latinoamérica se posiciona actualmente como la segunda región del mundo con el crecimiento más rápido en comercio electrónico. Este dinamismo nos demuestra la importancia de construir espacios para entender las necesidades cambiantes de las y los consumidores digitales, así como la adopción de estrategias encaminadas a desarrollar áreas de oportunidad que identificamos, por ejemplo, en la expansión del mercado hacia segmentos no bancarizados y el fortalecimiento de estrategias omnicanales y D2C (Direct to Consumer)», asegura Pierre-Claude Blaise, CEO de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Este año, la celebración del eRetail Day México cobra un significado especial al realizarse en el marco del 20º aniversario del eCommerce Institute. Este evento forma parte del eCommerce Day Tour, una iniciativa regional que se lleva a cabo en 17 países de Latinoamérica y reúne a los principales actores del ecosistema digital para impulsar el conocimiento, la innovación y la transformación del comercio digital. Desde su creación, el eCommerce Institute ha trabajado junto a las principales cámaras de comercio electrónico y entidades del sector, consolidando una red de colaboración que ha contribuido al crecimiento sostenible del comercio digital en la región.

Actividades durante el eRetail Day México 2025:

Jueves 3 de julio (jornada presencial en Espacio R): Incluye una agenda con las últimas tendencias del comercio digital integrado con los canales tradicionales, IA aplicada al consumo masivo y comercio colaborativo y mucho más, además de la posibilidad de networking y acceso al área de servicios y soluciones para ecommerce. eCommerce Award México 2025 : se celebrará el reconocimiento a las empresas más innovadoras en el ámbito digital del país. Meet & Greet: encuentros exclusivos con retailers para personalizar, profundizar y expandir el ecosistema del retail digital.

Viernes 4 de julio: eCommerce Day Experience: visitas técnicas para conocer por dentro las operaciones de las empresas líderes del eCommerce en México. eLíderes Forum : un espacio colaborativo donde los líderes compartirán sus experiencias y perspectivas de manera abierta, sin juicios ni prejuicios, enfocados en el aprendizaje y el crecimiento colectivo, y cuya participación es exclusivamente por invitación.

Del 2 al 4 de julio: Workshops online temáticos on-demand.



Adicionalmente, en el marco del 20º aniversario del eCommerce Institute, se presentarán los nuevos volúmenes de la colección Génesis de un Futuro Digital, una obra que documenta la evolución del comercio electrónico en Iberoamérica. Con testimonios de pioneros y líderes del sector, esta serie de libros vivos ofrece una visión profunda sobre los hitos y desafíos que han marcado el crecimiento del ecosistema digital.



Source: Mexicomex Comunicae