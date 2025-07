El Ranking Top100 Líderes Innovadores pone en valor el talento disruptivo en habla hispana del mundo

El Ranking Top100 Líderes Innovadores impulsado por la Red Business Market tiene como objetivo impulsar la conexión y el posicionamiento de los principales líderes disruptivos de alto impacto de habla hispana o de impacto en la región iberoamericana con una visión de unificación e integración de la región

LATINOAMÉRICA (Julio 24 de 2025). Con el objetivo de poner en valor e interconectar el talento en habla hispana disruptivo, transformador e innovador, se ha publicado el Ranking Top100 Líderes Innovadores impulsado por la Red Business Market fundada por el empresario y emprendedor Josu Gómez Barrutia. Todo ello al efecto de impulsar el liderazgo latino en pleno Siglo XXI, vinculando cada vez en mayor medida la unión iberoamericana de la región a través de líderes transformadores y de alto impacto.

En la categoría Top10 Líderes Innovadores de Latam han resultado premiadas personalidades como Teodoro Ribera, Rector de la Universidad UAC de Chile y exministro de Interior del Gobierno Chileno; Pablo Ignacio Peralta, Fundador y Director de Agile Policy; Cinthya Rasa, Head Startups de South Summit Brazil, Laura Suárez Galeano, CEO de Talent Hub y Vicepresidenta de la Asociación Internacional de Startups; María Belén Mendé, Presidenta de la Fundación Universidad Siglo 21; Carlos Ortega, Canciller de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador; Iván Jiménez, Titán de las Finanzas de Wall Street e Inversor; Alejandra Mustakis, Empresaria y Directora de la Incubadora Chilena 3ie; Mercedes de la Maza, CEO de Generación México; y Luis Miguel Ramírez Ruggeber, Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano de la Primera Ecozona de Latinoamérica.

En la categoría Top10 Líderes Educación 2025 resultaron premiados referentes como Fernando Barrios Ipenza, Canciller Universidad Continental de Perú; Enrique Topolasky, Director del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad ORT de Uruguay; Claudia Cifuentes, Directora Ejecutiva LATAM en ESI School of Management; María Saiz, Directora del máster MBAe3 de UPV; Luis Madrid Jiménez, Director Ejecutivo de Ágora Lledo International School; Emilio De Ygartua y Monteverde, Rector Universidad Olmeca; José Ramón Holguín Brito, Presidente de la Asociación de Rectores de América y Caribe; Roberto Passailaigue, Canciller Universidad ECOTEC; Alejandro Núñez, Presidente del Grupo Educativo Neumman; y Rosalía Castillo, Directora Académica IESDE School Of Management.

En la categoría Top100 Líderes Transformadores ocupan puestos de premiación en su Top10 destacados profesionales como Sol Trujillo, Chairman at Trujillo Group Investements LLC; la Vicepresidenta de la Organización para la Excelencia Educativa de las Américas y Presidenta de la Fundación Gotitas de Amor, Elisabeth Salamando; la Directora de la Fundación Carolina, Erika Rodríguez Pinzón; el Director General de la Fundación Finnova, Juan Manuel Revuelta; el CEO de Capgemini España, Luis Abad; la CEO de Mioti, Fabiola Pérez Ramós; la Presidenta de la Fundación Lo que de Verdad Importa, María Franco; la Presidenta de Accenture España, Portugal e Israel, Mercedes Oblanca; Country Manager en Europa de SIA Startups Investor Accelerator, Astghik Zakharyan; y la Directora Ejecutiva de Corporación RUTA N de Medellín Carolina Londoño.

Por su parte la Categoría Top10 Ranking Líderes Directivos Innovadores reconoce en esta edición a directivos y directivas como Narciso Casado, Secretario General de la CEIB; Marcos Galperin, Presidente y Director Ejecutivo de Mercado Libre; Mónica Flores Barragán, CEO de Manpower Group; Javier Olivan, Vicepresidente de META; Sergio Díaz Granados, Presidente de la CAF (Confederación Andina de Fomento); Cristina Junqueira, Cofundadora de la Fintech Brasileña Nubank; la CEO de la firma LeonFish, Rebeca León; Ilan Goldfajn, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); María Asunción Aramburuzabala, Presidenta de Tresalia; y Nuria Vilanova, Presidenta de CEAPI y Atrevia.

La comunicación y los/as comunicadores líderes de la innovación también han sido reconocidos en esta edición del Ranking Top100 Líderes Innovadores. Han sido premiados referentes como el periodista español y Director General de Mediaset, Francisco Moreno; el comunicador e influencer número uno en materia de Marketing en el mundo y fundador del holding Bigseo, Romuald Fons; Manuela López, directora y presentadora de diversos programas del ecosistema emprendedor; Juan Carlos Santamaría, Comunicador y referente en el sector de tecnología sanitaria Europea; Alex Che, CEO fundador del Foro Iberoamericano de innovación turística; Francisco Luís Benítez, Director de Innovación de Fidesol; Alex Riascos, Presidente de la Fundación Emprende Mejor; Luca Modyeiesky, CEO y Fundador de Startup Journal; Sandra Infante, Directora de DES Digital Enterprise Show; y Nuno Bernardes, CEO de Comunicae.

El Top10 de Líderes Inversores reconoce en su edición 2025 a diez destacadas referencias del sector tales como Tom Horsey, Fundador de Eoniq Fund; Francisco Espinosa, CEO de Innventur y del Uppery Club; Gianfranco Licomati de LG Inversores; Jordi Gili, CEO de Redmoon Growth Inversor; Beatriz González, socia fundadora de Seaya Ventures; Hernan Kazah, cofundaor de Kaszek; Rene de Jong, Inversor y Vicepresidente de la Asociación Española de Business Angels; Yolanda Pérez, Directora de BS Startup; Ron Oliver, CEO de Parquetec; y María González Manes inversora de referencia en el sector.

En la categoría Líderes Innovadores Sociales El Ranking se reconoce a Darío Pellegrini, Presidente de la Cámara de Comercio de Salta; Sandra García de SanJuan, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Starlite; David Jones, Cofundador de Young One World; José Andrés, Fundador de WCK; Bisila Bokoko, Fundadora y CEO de BBES; Julian Ugarte, CEO de SocialLab; Rodolfo Games, Presidente de RIA y APIA; Doha Zamal, Union For The Mediterranean; Iñaki Berenguer, CEO de LifeX Ventures; y Pilar Jérico Presidenta y Fundadora de Be-Up.

El impacto social también ha sido galardonado con el premio a diez personas líderes por su trayectoria de transformación del territorio. Han sido ganadores al efecto Yeison Duque, Alcaldía de Urrao; Daniela Payan, CEO de Semillas Robóticas y La Primera Astronauta Análoga de Colombia y la más joven de Latam; Robert Veiga, Coordinador del departamento de emprendimiento de la UNIMET (Venezuela); José Miguel Pérez, Alcalde de San Xoan; Irene Millero, Directora General de Ashoka España; Victoria Cabrera, fundadora y CEO Grupo CIbersegur; Teresa Suárez Martín, Empresaria y fundadora del Método Afamado Lumen; Angelica García, Cofundadora de Tocrowfy; Sara Golberg, Directora de la URUCAP; y María Benjumea, Fundadora South Summit Madrid y Porto Alegre.

En la categoría trayectoria profesional Innovadora, los premios reconocen a Javier Conde, CEO de Hossegor Investment; Davinson Mosquera, Coordinador de los Programas de Emprendimiento de la Universidad Pascual Bravo; Joaquín González del PINO, CEO de GFS Consulting; Cipri Quintas, empresario y escritor; Miguel Henrique Otero, Presidente del Nacional; Mónica Heller, CEO de Heller Group; Frank Elías Rainieri, Presidente del Grupo Puntacana; Salvador Molina, Presidente del Cluster MadFintech; Paloma Mas, CEO Directora de la Terminal en Valencia y por último, Paloma Cabello, Inversora y miembro del Consejo del MIT Spain.

En la categoría de líderes del ecosistema Startup han sido galardonados el empresario e inversor Germán Torrado, Fundador del VEES; Juliana Cabrejo, Cofundadora CEO Latinoamerica Business Center (Dubai); José María Torrego, Director de El Referente; Patricia Guttman, Directora del Programa Enlace Brasil; Pedro Irriberry, Director de Imagine; Judith Hidalgo, Directora de Andorra Business; Marta Huidobro, Presidenta de la Asociación Española de Business Angels; Leticia Rayas, Coordinadora y aceleradora de PWC; y Erastus Mongare, Presidente de Startups África. Con estos galardones se ponen en valor la capacidad transformadora de hombres y mujeres con un amplio impacto en los territorios.

Por último, el jurado ha fallado la categoría de premios especiales a favor de referentes que en diferentes cambios y en su entorno han generado también un impacto transformador objeto de su validación y premiación, entre ellos destacan las figuras de Sebastián Marín Giraldo, Subsecretario de Ciencia Tecnología e Innovación en Alcaldia de Río Negro Nelo Group, Juan Fernando Moreno, CEO de Findink; Carmen García, Presidenta de la Fundación Womans Week; la Doctora en Investigadora en Medicina Cuántica, Laura Gámez; Pinkas Flint, Director de Global Academic Network, el Vicepresidente de Oracle para el Desarrollo de Negocios en Latam, Francisco Abedabroo; el inversor español, Jorge Blasco y el también inversor indio, Anmol Goel, por su papel activo en el apoyo al ecosistema emprendedor y startup de Latam, al Canciller de la Universidad del Caribe, José Alejandro Aybar; a la Presidenta del Grupo Nobis y Unidos por la Educación, Isabel Noboa; a la fundadora de la ODAEE, Valeria Dos Santos; al empresario guatemalteco, Alan Archila, autoridad mundial en Identidad Digital; al productor panameño de cine, Arturo Montenegro; a los hermanos Alejandro y Camilo González, emprendedores colombianos impulsores de la firma Macca; y al experto en construcción de hubs innovadores, el chileno Patricio Ovalle Wood, entre otros.

