El líder de KALEO, JJ Julius Son, y el empresario Robert Wessman lanzan colección de vinos edición limitada

Esta nueva colección se trata de una fusión islandesa de música y vinificación

JJ Julius Son, aclamado líder de la reconocida banda de blues-rock KALEO, y el empresario Robert Wessman han unido fuerzas para crear una colección de vinos de edición limitada. Esta colaboración única destaca su herencia islandesa compartida y promete ofrecer una experiencia exquisita para los amantes del vino y de la música.

Los vinos fueron creados en el verano de 2024 por JJ y Robert en la bodega Maison Wessman, en Francia, tras mezclar innumerables muestras de barriles en la bodega, bajo la supervisión del enólogo Julien Viaud, de Michel Rolland and Associates.

JJ y Robert lanzarán formalmente la colección el 10 de febrero de 2025, en la feria comercial internacional Wine Paris. «Estamos emocionados de emprender este viaje juntos», comentó Robert Wessman. «El objetivo es crear vinos que no solo deleiten el paladar, sino que también cuenten una historia de amistad y colaboración».

JJ Julius Son agregó: «Este proyecto es un sueño hecho realidad. Combinar mi amor por la música con el arte de la vinificación es una oportunidad única, y no puedo esperar para compartir estos vinos con el mundo».

La colección incluye dos vinos blancos, elaborados con uvas 100% Chardonnay, y dos vinos tintos, mezclas de uvas Merlot y Cabernet Sauvignon. Las botellas de vino cuentan con un código QR que da acceso a una canción original de JJ, titulada «One More Glass of Wine». La canción permanece inédita y solo se puede escuchar escaneando el código QR en la botella.

Robert Wessman es un empresario islandés. Maison Wessman, conocida por sus vinos de alta calidad provenientes de los viñedos del Château de Saint-Cernin y Vignoble des Verdots, es un proyecto lleno de pasión fundado por Robert y su esposa Ksenia.

JJ es el líder de KALEO y ha llevado a la banda a la fama internacional, con éxitos como «Way Down We Go» y «All the Pretty Girls». JJ es reconocido por su voz única y su talento como compositor.

Robert y JJ crecieron en el pequeño pueblo de Mosfellsbær, a las afueras de Reikiavik, la capital de Islandia. Su determinación y talento individual los han llevado al éxito internacional en sus respectivos campos.

Los vinos de la colección estarán disponibles para pedidos en febrero de 2025.



