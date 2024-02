El famoso Lambrusco de Cantine Ceci, ahora disponible en una botella-pizarra

/COMUNICAE/

De esta manera, será un espacio creativo que se puede personalizar con palabras y dibujos

La bodega CECI 1938 da rienda suelta a su imaginación con un concepto único para el Lambrusco más emblemático de la marca.

TO YOU se presenta en un frasco de cristal negro opaco que funciona como una pizarra, un lienzo en blanco en el que se puede escribir o dibujar. El frasco viene con dos tizas blancas y la típica «goma de pizarra» de fieltro enrollado. El tapón metálico de color cobre con el logotipo del CECI 1938 añade un toque de glamour. El frasco se cierra con un tapón corona.

Un vino que puede llevar un mensaje, una declaración de amor o un saludo alegre, con tiza y goma de pizarra como en los «buenos tiempos». Un vino pensado para ser un regalo muy significativo, porque todo lo que no se da se pierde.

El espíritu de convivencia y juventud del estilo de vida que defiende el CECI 1938 alcanza su punto álgido con TO YOU, que combina el placer del Lambrusco fresco y vivo con la oportunidad de expresarse en su botella.

TO YOU presenta un vino con alma social, un Lambrusco que expresa alegría de vivir a través de sus enérgicas burbujas rojas. Un vino para disfrutar en compañía, un vino para compartir en cualquier ocasión, ya sea una comida, una cena o una copa antes de cenar. Un vino que sirve de centro de mesa para aniversarios y ocasiones especiales.

TO YOU es un Lambrusco de color rojo rubí con un bouquet profundo e intenso de frutos rojos y notas especiadas, así como toques florales de violeta. Su sabor es fresco, afrutado y complejo. TO YOU se presenta en una botella de 0,75 litros.

CECI 1938

Cantine CECI 1938, bodega internacional desde hace más de 80 años, aporta al mundo la pasión de la tradición italiana, junto con una visión de futuro y un incesante deseo de innovación. El CECI 1938 produce uno de los Lambrusco más apreciados del mundo, el famoso tinto de burbujas, un vino que la empresa ha transformado a lo largo del tiempo en un néctar único, estableciendo nuevos estándares de reconocibilidad. Es un vino suave, una oda a la convivencia que se presta maravillosamente al maridaje; un verdadero icono de la modernidad de la bodega.

