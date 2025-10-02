Despegar facilita el acceso a Universal Studios Hollywood con paquetes completos y asesoría personalizada

Gracias a la tecnología de planificación de viajes de Despegar, adentrarse en el mundo de las películas y series favoritas ahora es más fácil

Universal Studios Hollywood es un destino imperdible para cinéfilos, familias y amantes de la adrenalina. Gracias a Despegar, la empresa líder en viajes en Latinoamérica, organizar una visita a este parque temático en Los Ángeles es más sencillo que nunca. Con el apoyo de SOFIA, su asistente de Inteligencia Artificial, los viajeros pueden planear su experiencia de manera práctica y personalizada, ya qué, simplifica cada etapa de la planeación: desde la búsqueda de hoteles, traslados y experiencias, hasta la compra de vuelos y entradas al parque.

Asimismo, Despegar ofrece paquetes 360 que integran todos los servicios en una sola compra. Al seleccionar la opción «paquetes» en el menú principal, basta con ingresar el punto de origen y las fechas, elegir hotel y vuelo, sumar el traslado y añadir las entradas a Universal Studios Hollywood. Esta modalidad brinda beneficios como ahorro de tiempo y dinero, comodidad y la seguridad de contar con asistencia durante todo el viaje.

En palabras de Santiago Elijovich, VP y Country Manager de Despegar en México: «Queremos que nuestros clientes vivan aventuras únicas y Universal Studios Hollywood es el escenario perfecto para hacerlo realidad. Con la ayuda de SOFIA, o bien a través de nuestra red de más de 100 puntos de venta y call center especializado, ofrecemos un servicio de asesoría que se adapta a las necesidades de cada viajero. Así, los viajeros pueden enfocarse en lo que realmente importa: crear recuerdos memorables».

El parque ofrece experiencias donde la magia del cine cobra vida. Entre sus atracciones destacan SUPER NINTENDO WORLD y The Wizarding World of Harry Potter. También sobresalen aventuras inspiradas en Jurassic World, Minions y The Simpsons.

Entre el 4 de septiembre y el 2 de noviembre, en noches seleccionadas, el parque se transforma con las Halloween Horror Nights, el evento más escalofriante de California. Los asistentes recorren casas embrujadas inspiradas en franquicias como Five Nights At Freddy’s, Terrifier y Jason Universe, además de El Tranvía del Terror y criaturas que invaden las calles.

Para viajar de México a Los Ángeles, Volaris ofrece vuelos directos desde diversas ciudades. «En Volaris sabemos que viajar a Los Ángeles es el sueño de miles de personas, y nos llena de orgullo ser el puente que conecta a tantos viajeros con los mejores atractivos de la región. Gracias a nuestra amplia red de rutas y tarifas accesibles, cada vez más personas pueden vivir la experiencia Volaris y descubrir por qué somos líderes en este importante mercado. Queremos que todos tengan la oportunidad de viajar, reencontrarse y disfrutar Los Ángeles a su manera, con la confianza de que con Volaris su viaje siempre es posible», comentó Jorge Roberto García Rojas, Director de Distribución y Desarrollo de Mercados y Cargo de Volaris.

Con propuestas como esta, Despegar refuerza su compromiso con acercar a más viajeros a sus destinos de ensueño, ofreciendo experiencias de viaje accesibles, divertidas y diseñadas para cada tipo de viajero.



Source: Mexicomex Comunicae