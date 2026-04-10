Despegar comparte los destinos favoritos de los mexicanos en Semana Santa 2026

Durante Semana Santa, los mexicanos ampliaron sus opciones de viaje, con mayor interés por destinos internacionales sin dejar de lado el turismo nacional

Durante Semana Santa 2026, los viajeros mexicanos mostraron una mayor apertura a explorar destinos internacionales. De acuerdo con datos de Despegar, la empresa de tecnología de viajes líder en Latinoamérica, la demanda de viajes al exterior creció un 22 % frente al año anterior, mientras que los viajes dentro del país se mantuvieron estables.

«Esta temporada vimos a viajeros más abiertos a explorar y a apostar por experiencias diferentes incluso considerando destinos más lejanos. Entre los destinos internacionales con mayor crecimiento destacaron Tokio (+138 %) y Panamá (+128 %), seguidos por Punta Cana (+55 %), Madrid (+52 %) y París (+49 %), comentó Marian de Quevedo, directora comercial y de Alianzas Financieras de Despegar México.

«También se mantuvieron entre los más elegidos algunos de los destinos más populares de Estados Unidos como Las Vegas, Orlando y Los Ángeles», dijo de Quevedo.

Estas elecciones reflejan a un viajero más curioso, dispuesto a ir más lejos y vivir nuevas experiencias. Al mismo tiempo, México continuó siendo una opción relevante. Destinos como Acapulco crecieron un +24 % y Zihuatanejo un +23 %, especialmente para quienes buscaron escapadas más cercanas.

En este contexto, los paquetes se consolidaron como una alternativa práctica para viajar. Al integrar vuelo, hotel y otros servicios en una sola experiencia, facilitaron la planeación y permitieron optimizar el presupuesto hasta en un 30 % en comparación con la compra del producto por separado.

Además, el carrito de compra se posiciona como una herramienta clave dentro del proceso de planeación, al permitir visualizar y organizar en un solo lugar los distintos elementos del viaje antes de tomar una decisión. En línea con esto, SOFIA, la asistente virtual de Despegar, acompaña a los usuarios durante el proceso, brindando recomendaciones y facilitando una experiencia más simple y personalizada.