Cómo transformar la dinámica financiera de una empresa con ayuda de Edenred

Edenred optimiza los recursos financieros de las empresas con soluciones que están transformando la gestión financiera y promoviendo el éxito empresarial de manera integral

Se dice que el 37% de las empresas en México no cuenta con una planificación financiera debido a que no saben cómo hacerla, no encontraron algún beneficio en esta actividad, no tienen tiempo o no hay personal especializado.

Lo anterior, de acuerdo con el estudio Gestión financiera de las empresas en México, elaborado por la Asociación de Emprendedores de México (ASEM).

Dicho dato lleva a pensar en la relevancia de tener un control financiero para alcanzar los objetivos, mantener un equilibrio para costear las operaciones de un negocio y optimizar sus recursos.

Para ello, es importante contar con herramientas que ayuden a transformar la dinámica financiera de una organización y en específico las de Edenred, líder en soluciones de pago para el mundo laboral, como la tarjeta Empresarial Edenred, ofrecen una serie de beneficios tangibles para esto.

Impulsando el éxito financiero con Edenred

Permiten un seguimiento de los gastos y movimientos que se realizan en tiempo real, facilitan la detección de anomalías o tendencias preocupantes, reducen el riesgo de informes de gastos fraudulentos y mejoran la eficiencia operativa al simplificar la gestión financiera.

Implementar tarjetas corporativas en una organización permite un control más efectivo de los gastos, facilita la comprobación y deducción ante el SAT y reduce significativamente el tiempo y los recursos necesarios para el control de gastos empresariales​.

Algunas de las ventajas de esta solución son:

Aplicación móvil : permite la gestión de los gastos en un solo lugar y los colaboradores pueden consultar saldos.

: permite la gestión de los gastos en un solo lugar y los colaboradores pueden consultar saldos. Plataforma web : todos los gastos se registran, reportes de los mismos por día, viaje y persona, asignar saldos, establecer reglas de uso.

: todos los gastos se registran, reportes de los mismos por día, viaje y persona, asignar saldos, establecer reglas de uso. Gestionar otros aspectos: caja chica, gastos de representación, pagos a proveedores, etc.

caja chica, gastos de representación, pagos a proveedores, etc. Mejora la eficiencia financiera: al tener registros detallados, se pueden identificar áreas de oportunidad e implementar estrategias de mejora.

Las tarjetas empresariales de Edenred se adaptan a las necesidades de los negocios, por lo que pueden ofrecer planes personalizados. Al hacer uso de esta, toda la información de los gastos se liga al correo electrónico y se validan de manera automática las facturas.

Esto muestra cómo Edenred está ayudando a transformar la dinámica financiera de las empresas ofreciendo herramientas que contribuyen al crecimiento y la eficiencia operativa.

Por ello, es crucial que las organizaciones que buscan tener un mejor manejo de sus finanzas opten por soluciones como estas.

