Cinedot inaugura nuevo complejo en Pabellón Metepec y amplía su presencia en el Valle de Toluca

Con este complejo, Cinedot ya llega a cinco estados del país y se consolida como una de las propuestas de mayor crecimiento dentro de la industria cinematográfica mexicana

Cinedot continúa su expansión en México con la apertura de Cinedot Metepec en Pabellón Metepec, un complejo completamente renovado que ofrecerá a la comunidad una experiencia cinematográfica moderna, accesible y pensada para quienes disfrutan el cine en pantalla grande. Con presencia en cinco estados del país y nuevos proyectos en desarrollo, la cadena sigue consolidándose como una de las propuestas de mayor crecimiento dentro de la industria cinematográfica mexicana.

El nuevo complejo contará con siete salas equipadas con proyección digital y sonido Dolby de alta calidad, donde el público podrá disfrutar los estrenos más recientes del cine nacional e internacional, además de funciones especiales y programación diseñada para distintos públicos.

Además de la cartelera comercial, Cinedot Metepec contará con Lado B, un concepto de Cinedot que ofrece contenido curado para llevar a los invitados; cine de autor, clásicos, cine independiente, funciones especiales y propuestas culturales que amplían la experiencia cinematográfica. También contará con el ciclo Cineamigas, el 1er programa de México creado para celebrar historias protagonizadas, lideradas, y realizadas por mujeres, que busca convertir la ida al cine en una experiencia especial para compartir entre amigas.

«En Cinedot creemos que el cine debe ser una experiencia cercana, accesible y pensada para la comunidad», comentó Andrés Capdepon, fundador de Cinedot. «Con la apertura en Metepec queremos ofrecer un espacio donde convivan los grandes estrenos, el cine diferente y programas que invitan a disfrutar el cine de nuevas maneras».

El complejo también ofrecerá los programas digitales que distinguen a la cadena. CONNECT, el programa de lealtad de Cinedot, permite a los visitantes acceder a promociones, preventas y beneficios exclusivos durante todo el año.

Como gran innovación para Metepec, al suscribirse a DotPass, por un único pago mensual de $119 pesos, los cinéfilos de Metepec tendrán acceso sin costo al cine (una película al día incluida en la suscripción), además de muchos beneficios adicionales.

La experiencia se complementa con la dulcería de Cinedot, donde destacan sus palomitas, consideradas por muchos visitantes como las mejores palomitas de cine de México, junto con precios diseñados para ofrecer gran valor a las familias y amantes del cine.

El nuevo Cinedot Metepec en Pabellón Metepec invita al público a redescubrir la magia del cine y disfrutar de una experiencia diseñada para todos: «más cine, más sorpresas y más para ti».