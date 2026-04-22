Chakray Consulting es premiado como Partner of the Year en Latinoamérica por WSO2

Chakray Consulting, partner de WSO2 desde hace 13 años, ha sido reconocido por el fabricante de software como «Partner of the Year» de 2025 para la región de América Latina, a raíz de su desempeño, experiencia técnica y crecimiento en la región

Este anuncio tuvo lugar durante el encuentro global de partners de WSO2, evento en el que la marca ha resaltado el rol de Chakray y su capacidad para contribuir a los resultados del negocio como socio, así como para gestionar múltiples clientes y proyectos.

Durante el reconocimiento, también se subrayó la capacidad de la consultora para generar valor, mantener un equipo técnico especializado y experto, así como un equipo comercial alineado con los objetivos e intereses de la compañía. Asimismo, se destacó la consistencia en la entrega de soluciones de alto impacto y el posicionamiento que Chakray mantiene tanto en el mercado mexicano como en el resto de la región.

Esta noticia se produce en un periodo de transformación para el fabricante. WSO2 presenta una identidad renovada, una oferta más simplificada y un posicionamiento como plataforma para la creación de productos digitales, con capacidades de inteligencia artificial.

Lucas Bengoechea, director general de Chakray Consulting en LATAM, señaló: «El esfuerzo continuo de nuestro equipo y nuestra apuesta por la excelencia son pilares que impulsan cada proyecto. Por ello, este reconocimiento como Partner of the Year en Latinoamérica es consecuencia de nuestro trabajo acumulado durante el 2025, así como de nuestro compromiso con la calidad y el valor agregado para nuestros clientes».

Fundada en 2005, WSO2 es un fabricante con presencia global y cuenta con miles de clientes en todo el mundo. La empresa se ha posicionado como un referente tecnológico en la integración y gestión de APIs e identidad digital.

Sobre Chakray Consulting

Chakray Consulting es una firma de integración y servicios de tecnología que conecta aplicaciones, datos y procesos mediante soluciones de integración, APIs, automatización e iPaaS en entornos híbridos y multicloud.