Bodas.com.mx premia a los profesionales de las bodas en la 11ª edición de los Wedding Awards

Bodas.com.mx celebra la 11ª edición de los reconocidos premios Wedding Awards, en los que participaron más de 45,000 empresas registradas en el portal. Este galardón sirve como distintivo de calidad para las miles de parejas que se encuentran organizando su boda

Bodas.com.mx ha anunciado los ganadores de la 11ª edición de los Wedding Awards**. Con este reconocimiento, las parejas destacan el esfuerzo y trabajo realizado por los proveedores de bodas en años de crecimiento del sector.

Sobre los Wedding Awards

Estos premios se otorgan en función de las opiniones que escribieron las parejas que se casaron en 2023 y sirve como distintivo de calidad para las miles de parejas que utilizan Bodas.com.mx a la hora de reservar a los proveedores de su boda.

Ganar un Wedding Award no solo es un gran reconocimiento para cualquier empresa del sector nupcial, sino que también demuestra el excelente servicio que el proveedor ofrece a sus parejas. En palabras de José Melo, Vicepresidente de Ventas para EMEA, LATAM & India: «este premio se ha convertido en una referencia del sector y en una garantía para las parejas que planean su boda cada año; las parejas recién casadas reconocen que un Wedding Award significa que estos proveedores fueron bien valorados por sus clientes anteriores».

Categorías de los Wedding Awards

Los Wedding Awards cuentan con las siguientes 18 categorías: Lugar de Boda, Catering, Invitaciones de Boda, Fotografía, Video, Música, Recuerdos de Boda, Florerías, Animación, Luna de Miel, Pasteles, Wedding Planner, Autos para Bodas, Novia y Complementos, Belleza y Salud, Novio y Accesorios, Joyería y Otros servicios.

Para conocer la lista completa de ganadores de los Wedding Awards 2024 se puede consultar este enlace: www.bodas.com.mx/wedding-awards

** Para determinar los ganadores, Bodas.com.mx evaluó miles de opiniones de usuarios sobre más de 45,000 profesionales del sector de las bodas dentro de su mercado de proveedores en varias categorías –planificadores de bodas, lugares de celebración, músicos, DJ, floristas, fotógrafos, proveedores de catering, peluqueros y maquilladores, etc.– para encontrar a los mejores proveedores del año. Los proveedores que han recibido al menos cuatro opiniones en Bodas.com.mx con una puntuación media de 4.75+ entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, han recibido el «Wedding Awards».

Acerca de Bodas.com.mx

Bodas.com.mx, parte del grupo global The Knot Worldwide, es una web de referencia en el sector nupcial en México. A través de sus sitios web personalizados, herramientas de planificación, inspiración y aplicaciones móviles, Bodas.com.mx ayuda a las parejas a gestionar su presupuesto, encontrar proveedores y navegar por cada paso de la planificación de la boda.

En más de 16 países de Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia, The Knot Worldwide defiende el poder de la celebración. La familia de marcas de The Knot Worldwide ofrece los mejores productos, servicios y contenidos para llevar la planificación de la celebración de la inspiración a la acción. A través de sus marcas, incluyendo The Knot, WeddingWire, Bodas.net, Hitched.co.uk, Mariages.net, Matrimonio.com, Casamentos.pt, Bodas.com.mx, Casamentos.com.br, entre otras, The Knot Worldwide brinda una extensa base de datos de cientos de miles de profesionales de bodas para ayudar a las parejas a organizar el día más feliz de sus vidas.

