Bodas.com.mx explica los motivos para contratar proveedores reconocidos para una boda

En un contexto donde Internet es uno de los sitios preferidos por las parejas a la hora de buscar información sobre proveedores y recomendaciones sobre estos, Bodas.com.mx premia a los profesionales de bodas en la 11ª edición de los Wedding Awards** con un galardón que sirve como distintivo de calidad para las miles de parejas que se encuentran organizando su boda.

¿Por qué las parejas eligen proveedores reconocidos para su boda?

Según el Libro Blanco de las Bodas, internet y las redes sociales son los sitios preferidos para informarse y contactar a los proveedores que harán realidad su celebración. Las parejas encuestadas en el estudio, expresaron a través de selección múltiple buscar información para la boda en internet (61%) y recomendaciones de conocidos/redes sociales (54%), dejando en tercer y cuarto lugar a las ferias (38%) y/o revistas (15%).

Una de las principales características que tiene organizar la boda desde un dispositivo (ya sea el computador, celular u otro) es encontrar una amplia cantidad de información, inspirarse, contactar a proveedores y buscar recomendaciones.

En este sentido, del total de parejas que utilizan internet como fuente de información para organizar su boda, los 3 principales contenidos de búsqueda son: Ideas (90%), Proveedores (61%) y Opiniones (42%).

Esta modalidad implica, por un lado, que las parejas se sientan más seguras y acompañadas teniendo información, contactos y referencia de primera mano y, por otro lado, que «las empresas deberán cuidar su reputación online porque en el mismo lugar donde las parejas buscan proveedores, verifican también su calidad y satisfacción a través de los comentarios/opiniones de anteriores clientes», como dice Libro Blanco de las Bodas.

Sobre los 11º Wedding Awards

Estos premios se otorgan en función de las opiniones que escribieron las parejas que se casaron en 2023. Este galardón sirve como distintivo de calidad para las miles de parejas que utilizan Bodas.com.mx a la hora de reservar a los proveedores de su boda.

Ganar un Wedding Award no solo es un gran reconocimiento para cualquier empresa del sector nupcial, sino que también demuestra el excelente servicio que el proveedor ofrece a sus parejas. En palabras de José Melo, Vicepresidente de Ventas para EMEA, LATAM & India: «las bodas siempre requieren una gran cantidad de trabajo, especial atención a los detalles y dedicación. Nuestros ganadores le han ofrecido esto y mucho más a sus parejas. En Bodas.com.mx, estamos orgullosos de celebrar a los proveedores que se esfuerzan al máximo y contribuyen a que las bodas de todo el mundo sean inolvidables y especiales, tanto para la pareja como para los invitados».

Precisamente por esto, «este premio se ha convertido en una referencia del sector y en una garantía para las parejas que planean su boda cada año; las parejas recién casadas reconocen que un Wedding Award significa que estos proveedores fueron bien valorados por sus clientes anteriores», afirma Melo.

Categorías de los Wedding Awards

Los premios Wedding Awards cuentan con las siguientes 18 categorías: Lugar de Boda, Catering, Invitaciones de Boda, Fotografía, Video, Música, Recuerdos de Boda, Florerías, Animación, Luna de Miel, Pasteles, Wedding Planner, Autos para Bodas, Novia y Complementos, Belleza y Salud, Novio y Accesorios, Joyería y Otros servicios.

Uno de los ganadores 2024 en la categoría Lugar de Boda fue Punta Cascada, un precioso recinto con jardines, terrazas y cascadas donde las parejas podrán pasar un día inolvidable. En palabras de una de sus clientas: «nuestra boda fue mejor de lo esperado: amabilidad, organización, empatía… Punta Cascada tiene todo para que lo único que te preocupes es por disfrutar».

La categoría de Fotografía suele ser una de las más elegidas por las parejas para aportar su reseña. En estos Wedding Awards 2024 uno de los premiados fue Hectographie, quien se presenta como la empresa perfecta para convertir los recuerdos de su boda en una película de estilo cinematográfico y cuenta con una valoración de 4.9, siendo 5 el máximo, en su escaparate de Bodas.com.mx. Entre sus opiniones encontramos la de una novia que escribe: «Quedé súper contenta con las fotos de mi boda, me encantó la edición, ese toque vintage en ellas. Una gran opción».

Por su parte, Diana Trejo Wedding & Event Planner recibió el Wedding Awards 2024 dentro de la categoría de Wedding Planner. Una de las reseñas que las parejas publican en su escaparate en Bodas.com.mx acredita su servicio diciendo: «Gracias a ustedes pudimos disfrutar de nuestra boda cada segundo al máximo. Sin preocupaciones de absolutamente nada, ni durante la planeación ni durante el evento».

Finalmente, otra de las categorías en las que las parejas más buscan recomendaciones es Belleza y salud. Hazziel, quien con más de 170 opiniones en su escaparate en Bodas.com.mx y con una puntuación de 5 sobre 5 fue uno de los profesionales ganadores en dicha categoría. Se pueden apreciar distintas fotos de su trabajo en bodas visitando su escaparate en Bodas.com.mx.

Además de los ganadores ya mencionados, este Wedding Awards 2024 reconoce a otros profesionales del sector nupcial en algunas de las principales categorías:

Catering: More Shots CDMX Poniente (CDMX), Banquetes Mozzarella (Puebla), Full Cook (Yucatán), Deer Drinks (Aguascalientes).

Fotografía: Shofare Photo y Video (CDMX), Viclove Wedding Films (Guanajuato), Momentum Wedding Studio (Aguascalientes), Omar Silva Photography (Estado de México).

Wedding Planner: AbyGrace Weddings (Quintana Roo), Boda Simbólica – Oficiante de ceremonia (CDMX), FH Weddings & Events (Yucatán), Moga Love (Quintana Roo).

Lugar de Boda: Jardín los Faroles Tlayacapan (Morelos), Yalorde (Querétaro), Puertagua (Puebla), El Marqués Hacienda Hotel (Guanajuato).

Invitaciones de boda: Invitaciones Para Eventos (CDMX), Mi Invitación Digital (Estado de México), Mi Boda Love (CDMX).

Belleza y Salud: Lidya Espíndola Make Up (CDMX), Ximena Ramírez Make Up Artist (Morelos), Elisa Hernández (Estado de México)

Para conocer la lista completa de ganadores de los Wedding Awards 2024, se puede consultar este enlace: www.bodas.com.mx/wedding-awards

**Para determinar los ganadores, Bodas.com.mx evaluó miles de opiniones de usuarios sobre más de 45,000 profesionales del sector de las bodas dentro de su mercado de proveedores en varias categorías –planificadores de bodas, lugares de celebración, músicos, DJ, floristas, fotógrafos, proveedores de catering, peluqueros y maquilladores, etc.– para encontrar a los mejores proveedores del año. Los proveedores que han recibido al menos cuatro opiniones en Bodas.com.mx con una puntuación media de 4.75+ entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, han recibido el «Wedding Awards».

Acerca de Bodas.com.mx

Bodas.com.mx, parte del grupo global The Knot Worldwide, es una web de referencia en el sector nupcial en México. A través de sus sitios web personalizados, herramientas de planificación, inspiración y aplicaciones móviles, Bodas.com.mx ayuda a las parejas a gestionar su presupuesto, encontrar proveedores y navegar por cada paso de la planificación de la boda.

En más de 16 países de Norteamérica, Europa, Latinoamérica y Asia, The Knot Worldwide defiende el poder de la celebración. La familia de marcas de The Knot Worldwide ofrece los mejores productos, servicios y contenidos para llevar la planificación de la celebración de la inspiración a la acción. A través de sus marcas, incluyendo The Knot, WeddingWire, Bodas.net, Hitched.co.uk, Mariages.net, Matrimonio.com, Casamentos.pt, Bodas.com.mx, Casamentos.com.br, entre otras, The Knot Worldwide brinda una extensa base de datos de cientos de miles de profesionales de bodas para ayudar a las parejas a organizar el día más feliz de sus vidas.

