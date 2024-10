Beyond Technology se convierte en el primer socio Platinum de Infinera a nivel global

/COMUNICAE/

Beyond Technology se consolida como el primer socio Platinum de Infinera a nivel mundial, demostrando su liderazgo en soluciones de redes ópticas avanzadas y fortaleciendo su compromiso con la innovación tecnológica en infraestructura de redes a nivel global

Beyond Technology, líder en soluciones tecnológicas, ha alcanzado un nuevo hito al convertirse en el primer socio Platinum de Infinera a nivel mundial. Este reconocimiento se da en el marco del lanzamiento del renovado programa de partners de Infinera en 2024, destacando el compromiso de Beyond Technology con la excelencia y su capacidad para ofrecer soluciones avanzadas a nivel global. Para alcanzar este hito, Beyond Technology demostró contar con suficientes ingenieros y vendedores certificados, contando con el equipo necesario para demostraciones en laboratorio; además organizó eventos y campañas de marketing y cuenta con las capacidades necesarias de instalación, soporte y servicio a equipos de Infinera. «Lograr el estatus Platino en el programa Partner Plus de Infinera es un testimonio del compromiso inquebrantable de Beyond Technology de ofrecer soluciones de redes ópticas transformadoras. Su profunda experiencia y su enfoque colaborativo han ayudado a generar resultados excepcionales para clientes de todo el mundo, y esperamos continuar esta sólida colaboración a medida que se le da forma al futuro de la innovación de redes» dijo Lorraine Twigg, VP Global de Socios de Canal de Infinera.

Infinera, empresa pionera en redes ópticas avanzadas, ofrece tecnologías que permiten a empresas y proveedores de telecomunicaciones mejorar la capacidad, velocidad y flexibilidad de sus redes. Las soluciones de Infinera impulsan la innovación en infraestructura de redes de alta capacidad, asegurando conexiones de alta calidad en todo el mundo. Beyond Technology ha demostrado un sólido historial en la implementación de estas tecnologías, brindando valor a sus clientes en regiones clave como América, Europa, Asia, Medio Oriente y África. «Este logro no solo es un reconocimiento al talento de Beyond Technology, sino también una muestra de la capacidad para transformar las redes globales y ofrecer soluciones de vanguardia a clientes en todo el mundo. Seguirá impulsando el crecimiento de los clientes, trabajando de la mano con Infinera para brindar tecnologías que definan el futuro de la conectividad», comentó Jorge Mandujano, CEO de Beyond Technology.

Este ascenso al estatus Platinum no solo marca un importante logro para Beyond Technology, muestra también un fuerte compromiso con la visión de generar bienestar y trascendencia para todo el ecosistema compuesto por clientes, socios estratégicos, empleados, accionistas y sociedad en general. Para los socios, proporciona un canal global, especializado y de excelente confiabilidad en la entrega de sus soluciones, y con sus clientes materializa esta visión, brindándoles la confianza de un equipo experto y certificado. Esta colaboración fortalecerá la capacidad de las empresas para optimizar sus redes con las últimas innovaciones tecnológicas, garantizando un servicio de alta calidad y mayor competitividad en el mercado global.

