American Pistachio Growers resalta los beneficios nutricionales de los pistaches en el mes del pistache

En este mes de febrero, especialmente el 26, se celebra al pistache, un fruto seco que destaca por sus múltiples beneficios nutricionales. Además de ser un excelente snack, el pistache es un ingrediente versátil en una gran variedad de platillos a nivel mundial.

El pistache, durante miles de años, se ha cultivado tradicionalmente en Oriente Medio y ha sido considerado un manjar deseado desde entonces. Hoy en día, se cultiva en distintas zonas alrededor del mundo; sin embargo, Estados Unidos es el mayor productor global de pistaches, con más de 150,000 toneladas cultivadas por año. Los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas representan el 100% de la producción de pistaches en Estados Unidos, aportando más de 1,16 mil millones de dólares a la economía de California y más de 15 millones de dólares a los demás estados productores.

Además de ser un fruto seco milenario, el pistache ofrece una amplia variedad de beneficios nutricionales. Es rico en vitaminas y antioxidantes, lo que lo convierte en una opción saludable para incluir en la dieta. De hecho, según estudios de investigadores de American Pistachio Growers, los pistaches cultivados en Estados Unidos se consideran una fuente de proteína completa, lo que significa que contienen los 9 aminoácidos esenciales necesarios para contribuir al crecimiento y mantener la salud de las personas a partir de los 5 años de edad.1

En esta misma línea, los pistaches son una excelente fuente de grasas saludables y fibra. En otro estudio realizado por American Pistachio Growers, se demostró que las personas que desean o siguen un plan para perder peso pueden consumir pistaches como bocadillo de calorías controladas y continuar adelgazando.1

Por otro lado, también se ha demostrado, aunque no se prueba de manera concluyente, que los pistaches americanos pueden contribuir a reducir el riesgo de aparición de cardiopatías, incluyendo la presión arterial elevada y la rigidez arterial. 2,3,4

Para disfrutar de estos y más beneficios, los investigadores y expertos en salud recomiendan consumir de 28 a 30 gramos (49 unidades) de pistaches americanos al día. Pueden consumirse como snack o pueden ser utilizados como ingrediente en diversas recetas.

Para conocer más acerca de los beneficios de los pistaches americanos, se puede consultar el sitio web de American Pistachio Growers y todas sus plataformas digitales.

