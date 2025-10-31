Ahora cada cumpleaños se puede convertir en una experiencia inolvidable gracias a Jumpster Trampoline Park

«Haz de tu cumpleaños una experiencia inolvidable en Jumpster Trampoline Park»

Jumpster Trampoline Park, el parque de trampolines más grande y divertido de México, invita a todos a celebrar sus cumpleaños de una manera única y emocionante. Con sucursales en Monterrey y León, Jumpster ofrece una experiencia de fiesta que desafía la gravedad y promete diversión sin igual.

«El festejo de cumpleaños no se celebra en cualquier lado, se celebra brincando en Jumpster. Hazlo épico con luces, botargas y todo el ambiente que hace una experiencia única», es el lema que acompaña esta oferta especial. Los paquetes de cumpleaños están diseñados para grupos desde 15 saltadores, asegurando que cada invitado tenga una experiencia memorable.

Las fiestas de cumpleaños en Jumpster incluyen un área reservada, pizza hecha en casa y una variedad de snacks para recargar energías. Además, los asistentes disfrutarán de un espectáculo de luces neón y la presencia de botargas que animarán la celebración, creando un ambiente de «Neon Party» que hará que el cumpleañero se sienta especial.

«En Jumpster cada cumpleaños debe ser una celebración épica. El objetivo es ofrecer un entorno donde los niños puedan disfrutar al máximo, rodeados de amigos y familia, mientras crean recuerdos inolvidables», comentó el CEO de Jumpster.

Para aquellos interesados en hacer de su cumpleaños un evento extraordinario, Jumpster ofrece la posibilidad de reservar la fecha con solo $100. Esta oferta es válida en cualquier sucursal de Jumpster, incluyendo Park Point y Esfera City Center en Monterrey, así como City Center León en León.

Jumpster Trampoline Park no solo es un lugar para saltar, sino también un espacio ideal para celebrar momentos especiales. Con su amplia gama de atracciones extremas y su compromiso con la diversión y la seguridad, Jumpster se posiciona como el destino preferido para fiestas de cumpleaños en México.

Vídeos

¡La fiesta en Jumpster nunca se detiene! ??



Source: Mexicomex Comunicae