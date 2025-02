AGFA HealthCare triunfa en 2025 Best in KLAS Awards

AGFA HealthCare ha conseguido un triple triunfo en KLAS, asegurando dos premios #1 Best in KLAS para XERO® Viewer y VNA, junto con el premio KLAS Most Improved Software Product para 2025

«Recibir un premio KLAS es una de las victorias más notables para AGFA HealthCare, y un testimonio del duro trabajo que invertimos en nuestra plataforma insignia. Y lo que es más importante, refleja la confianza y el reconocimiento de nuestros clientes. Su éxito es nuestro éxito, y recibir dos premios de este tipo es sencillamente impresionante», Nathalie McCaughley, Presidenta de AGFA HealthCare

El informe Best in KLAS reconoce a los proveedores de software y servicios que destacan en el apoyo a los profesionales sanitarios y la atención al paciente. Basados en los comentarios y evaluaciones exhaustivas de los clientes, estos premios destacan el compromiso inquebrantable de AGFA HealthCare con la innovación y la excelencia.

En 2025, Enterprise Imaging XERO® Viewer de AGFA HealthCare lidera la categoría Universal Viewer (Imaging) por segundo año consecutivo, mientras que Enterprise Imaging VNA obtiene los máximos honores. Estos reconocimientos reafirman la solidez de la plataforma Enterprise Imaging de AGFA y su dedicación a ofrecer valor y apoyo a los proveedores sanitarios de todo el mundo. El premio se entregará en la Ceremonia de Premios Best in KLAS en HIMSS, donde Nathalie McCaughley representará con orgullo al #TeamAGFA.

Adam Gale, director general de KLAS, subraya la importancia de estos galardones:

«Enhorabuena a los ganadores de los premios Best in KLAS 2025. Ganar un premio Best in KLAS significa el compromiso de ofrecer un valor y una innovación excepcionales tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes. Espero que estos premios inspiren a los ganadores y a otras empresas a alcanzar nuevos objetivos».

Además de este éxito, AGFA HealthCare recibe el premio KLAS ‘Most Improved Software Product’. El galardón se entregará en la ceremonia de los premios Best in KLAS en ViVE.

El presidente de KLAS, Steve Low, pone en valor los progresos de AGFA HealthCare:

«Recibir el reconocimiento ‘KLAS Most Improved Vendor’ requiere de humildad y una dedicación inquebrantable a la mejora. Extiendo mis más sinceras felicitaciones a AGFA HealthCare por conseguir el galardón de 2025 Best in ‘KLAS Most Improved Software Product’. Este premio habla de las mejoras que sus clientes han experimentado este último año, y de cómo benefician tanto a los proveedores como a los pacientes que atienden».

McCaughley reflexiona además sobre este logro:

«El Premio ‘KLAS Most Improved Vendor’es una poderosa validación del compromiso de AGFA HealthCare con la innovación y el éxito del cliente. Destaca nuestro papel como socio de confianza, asegurando que nuestra tecnología evoluciona para satisfacer las necesidades de un panorama de imagen que avanza rápidamente».

«Este reconocimiento refuerza la dedicación de AGFA HealthCare al avance de la Enterprise Imaging y a la entrega de soluciones innovadoras que empoderan a los proveedores de atención médica. Agradecemos profundamente la confianza y colaboración de nuestros valiosos clientes y socios mientras seguimos dando forma al futuro de la imagen médica».

Para más información: visitar el informe para tener una visión más completa de la noticia



Source: Mexicomex Comunicae