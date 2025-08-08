Adsmovil: Ampliando y optimizando las soluciones de DOOH programático en América Latina

La integración directa entre la plataforma programática de Adsmovil OOH y el sistema CMS de Invian representa una optimización significativa en la gestión y entrega de campañas
Adsmovil OOH, referente en soluciones de audiencia en movimiento para Digital Out of Home (DOOH), e Invian, reconocida empresa de sistemas de gestión de contenido (CMS) para OOH y DOOH, han anunciado su integración estratégica directa. Esta colaboración busca fortalecer la capacidad de Adsmovil OOH para ofrecer soluciones programáticas de DOOH más eficientes y robustas para los mercados latinoamericanos.
La integración directa entre la plataforma programática de Adsmovil OOH y el sistema CMS de Invian representa una optimización significativa en la gestión y entrega de campañas. Al combinar la experiencia de Adsmovil OOH en audiencias en movimiento y su enfoque de planificación basado en datos, con la tecnología de control y administración de inventario de Invian, el mercado contará con una solución de compra de DOOH más fluida, transparente y respaldada por datos reales.
«Estamos entusiasmados con Invian y esta integración, ya que consolida aún más nuestra posición como referentes en la revolución del DOOH programático en América Latina», afirma Mariana Correa, SVP de Adsmovil OOH. «Al conectar nuestra plataforma directamente con su CMS, ofrecemos a anunciantes y publishers un control y una precisión sin precedentes, garantizando que sus campañas lleguen a las audiencias correctas, en el momento indicado y con métricas confiables».
Invian, conocida por sus sistemas inteligentes que ofrecen control total sobre redes de medios estáticos y digitales, facilita la gestión del inventario y la programación de campañas DOOH. Su plataforma se integra con los principales SSPs y DSPs del mercado y ofrece reportes automatizados de Proof of Posting (POP) para mayor transparencia.
«Esta alianza con Adsmovil OOH es un paso más en la expansión de nuestro ecosistema tecnológico. Al integrarnos directamente con una plataforma programática de alto nivel y con expertise en audiencias, ampliamos aún más nuestra capacidad de entregar valor real al mercado. Esta integración se suma a los sistemas que ya operamos con los principales grupos de OOH y Retail Media en América Latina y refuerza nuestra misión de maximizar el retorno de inversión a través de datos, automatización y eficiencia operativa. Estamos comprometidos en construir, junto a nuestros socios, un futuro más transparente, dinámico e inteligente para el OOH y Retail Media en América Latina», aseguró, Kelson Schmitt, CEO de Invian.
Con una red de más de 50.000 pantallas y 7.3 mil millones de impresiones mensuales en América Latina, Adsmovil OOH opera en mercados clave como Brasil, México, Colombia, Chile y Perú, y se prepara para su entrada a Argentina.
Esta integración estará disponible en todos los mercados donde ambas compañías tienen presencia, garantizando un alcance masivo e impactante para las campañas.
El DOOH programático es, sin duda, el futuro de la publicidad Out of Home, y la necesidad de que los compradores confíen en empresas serias, profesionales, e independientes nunca ha sido tan crucial. Para las marcas que buscan una solución de DOOH programático verdaderamente transparente y eficiente, esta integración directa ofrece datos reales e insights accionables, eliminando la dependencia de cálculos probabilísticos y asegurando un retorno más claro sobre la inversión. A su vez, garantiza la entrega de datos accionables y la construcción de un ecosistema publicitario más transparente y eficaz.
