Sensormatic Solutions celebra 60 años de innovaciones en el retail, liderazgo comprobado y resultados medibles

Sensormatic Solutions inicia su sexta década ayudando a los retailers a convertir las pérdidas totales en oportunidades de negocio. La inteligencia conectada y basada en datos, desde el origen hasta la tienda, puede ayudar a reducir las pérdidas, mejorar la conversión, potenciar la experiencia del cliente, optimizar las operaciones del personal y aumentar la lealtad de los clientes. El pionero en tecnología para el retail detalla su visión de un futuro inspirado en el retail y basado en la innovación

Sensormatic Solutions, la cartera líder mundial de soluciones para el retail de Johnson Controls (NYSE: JCI), celebra 60 años de tecnología y transformación impulsadas por la innovación e inspiradas por los retailers. Desde sus primeros avances en la prevención de robos hasta las soluciones actuales basadas en inteligencia artificial y con gran cantidad de datos, Sensormatic Solutions ha sido un socio firme y leal para retailers de todos los tamaños, proporcionando herramientas que facilitan el crecimiento al garantizar la rentabilidad de los negocios, la agilidad operativa y una experiencia centrada en el cliente. Décadas de colaboración con líderes de la industria, han consolidado a Sensormatic Solutions como un referente global en soluciones integrales, con hardware, software y servicios utilizados por retailers a nivel mundial.

«La primera tecnología EAS surgió después de que el gerente de una tienda de comestibles se sintiera frustrado por un intento fallido de atrapar a un ladrón, y desde entonces se ha extendido hasta llegar a todos los rincones del mundo, a todo tipo de retailers y a cada etapa de la cadena de suministro», afirmó Tony D’Onofrio, presidente de Sensormatic Solutions. «En los últimos 60 años, Sensormatic ha transformado lo que comenzó como una forma simple, pero innovadora, de identificar incidentes de robo en la base de ecosistemas de analítica de punta a punta, sustentados en resultados medibles y en la retroalimentación de los retailers. Pero la compañía no se detiene aquí, está preparada para seguir redefiniendo el retail en colaboración con los valiosos clientes y socios del sector, impulsando una mayor eficiencia operativa, mejores experiencias de compra y una mayor rentabilidad».

Sensormatic Solutions ha construido su legado mirando hacia el futuro y diseñando soluciones para hacer frente a los desafíos del mañana, y seguirá haciéndolo en los próximos meses y años venideros. En su 60 aniversario, Sensormatic Solutions mantiene su compromiso de impulsar el sector retail centrándose en:

Innovación y tecnología de próxima generación . Desde su sistema EAS acusto-magnético original hasta las etiquetas «alligator», las etiquetas costurables, los programas de etiquetado en origen, la solución Shrink Analyzer y mucho más, Sensormatic Solutions ha desarrollado y lanzado numerosas soluciones y servicios pioneros en el mercado y ha obtenido más de 1,700 patentes a nivel mundial. En su siguiente etapa, Sensormatic Solutions seguirá ampliando los límites de lo posible en la industria del retail, utilizando la tecnología para cuantificar las pérdidas, convertir las pérdidas totales en oportunidades, contextualizar los datos del sistema EAS, mejorar la experiencia de compra, imaginar puntos de venta más inteligentes y mucho más.

. Desde su sistema EAS acusto-magnético original hasta las etiquetas «alligator», las etiquetas costurables, los programas de etiquetado en origen, la solución y mucho más, Sensormatic Solutions ha desarrollado y lanzado numerosas soluciones y servicios pioneros en el mercado y ha obtenido más de 1,700 patentes a nivel mundial. En su siguiente etapa, Sensormatic Solutions seguirá ampliando los límites de lo posible en la industria del retail, utilizando la tecnología para cuantificar las pérdidas, convertir las pérdidas totales en oportunidades, contextualizar los datos del sistema EAS, mejorar la experiencia de compra, imaginar puntos de venta más inteligentes y mucho más. Colaboración y defensa . El liderazgo consolidado de Sensormatic Solutions en el ámbito de las soluciones tecnológicas para el retail es resultado de su compromiso con la innovación orientada a los resultados. A lo largo de los años, la estrecha colaboración con socios del sector retail y tecnológico ha guiado al equipo hacia lo que viene, animando a sus equipos a reinventar, reimaginar y replantearse constantemente lo que es posible. La colaboración va más allá de la innovación, ya que Sensormatic Solutions mantiene una voz constante y está a la vanguardia de la defensa de propuestas de mejora en políticas relacionadas con el robo, impulsando un retail más seguro y protegido.

. El liderazgo consolidado de Sensormatic Solutions en el ámbito de las soluciones tecnológicas para el retail es resultado de su compromiso con la innovación orientada a los resultados. A lo largo de los años, la estrecha colaboración con socios del sector retail y tecnológico ha guiado al equipo hacia lo que viene, animando a sus equipos a reinventar, reimaginar y replantearse constantemente lo que es posible. La colaboración va más allá de la innovación, ya que Sensormatic Solutions mantiene una voz constante y está a la vanguardia de la defensa de propuestas de mejora en políticas relacionadas con el robo, impulsando un retail más seguro y protegido. Impacto cuantificable. Sensormatic Solutions es consciente de que las pruebas impulsan el progreso. Ahora que la toma de decisiones basada en datos se ha convertido en algo imprescindible, la visibilidad, la claridad y el contexto son fundamentales para convertir las pérdidas totales en oportunidades. Sus herramientas permiten conectar todas las áreas del retail, desde la cadena de suministro hasta el piso de venta, el escaparate y las áreas de entrega, de modo que las marcas puedan ver lo que realmente ocurre en su tienda y actuar en consecuencia. Sensormatic Solutions seguirá dando prioridad a soluciones inspiradas en el retail e impulsadas por la innovación, que permitan a los líderes ver lo que está sucediendo, decidir qué es lo importante, actuar con certeza y hacer un seguimiento de los resultados.

«El sector retail es más que un conjunto de actores individuales; es un elemento complejo, interconectado e integral de la vida moderna», agrega D’Onofrio. «La compañía colabora con más de 2,000 retailers que cuentan con aproximadamente 185,000 tiendas en más de 80 países de todo el mundo, ayudándoles a mejorar la experiencia y generar confianza con los compradores. Esto es importante para cada organización, por supuesto, pero va más allá. El trabajo que se está realizando tiene el potencial de transformar el sector a gran escala, redefiniendo la forma en que funcionan los negocios, cómo compran los consumidores y cómo se relacionan entre sí los minoristas y los compradores».

Para obtener más información sobre la celebración del 60 aniversario de Sensormatic Solutions, visitar: «Celebramos 60 años de hitos en el retail. Liderazgo en innovación. Impacto medible«. Para estar al día de las últimas novedades de Sensormatic Solutions, seguir en Linkedin.