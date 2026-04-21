Mirai presenta nuevo módulo de incrementos para optimizar la gestión dinámica de suplementos en hoteles

Optimización en la estrategia de precios puede incrementar los ingresos de los hoteles entre el 15 % y 30 %, según estimaciones de la industria. Con este lanzamiento, Mirai busca acelerar la transición hacia modelos de pricing más inteligentes en el sector hotelero

En un entorno de alta competencia y presión por maximizar la rentabilidad, la optimización de precios se ha convertido en una prioridad estratégica para la industria hotelera. En este contexto, Mirai, compañía especializada en tecnología para potenciar la venta directa de hoteles, anunció el lanzamiento de un módulo de incrementos que permite gestionar suplementos de forma dinámica, una práctica que, según estimaciones de la industria, puede incrementar los ingresos entre 15 % y 30 % al optimizar la estrategia de precios.

«El gran reto del sector no es solo definir precios, sino tener la capacidad de adaptarlos en tiempo real sin aumentar la complejidad operativa», señaló Javier Marín, Regional Director & Head of Sales de Mirai. «Hoy, muchos hoteles siguen perdiendo margen por mantener suplementos estáticos. Este tipo de tecnología permite capturar ese valor de forma inmediata, con una lógica mucho más precisa y flexible», añadió.

La innovación llega en un momento clave para el sector turístico. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, el viajero internacional ya superó niveles pre pandemia, intensificando la competencia entre destinos y elevando la presión sobre los hoteles para maximizar ingresos por habitación disponible (RevPAR).

Sin embargo, uno de los principales retos operativos sigue siendo la gestión de suplementos por ocupación, como habitaciones triples, niños o uso individual, que en muchos casos continúa operando bajo esquemas estáticos que no reflejan la variación de la demanda.

Frente a este escenario, el nuevo módulo de incrementos de Mirai introduce una lógica de pricing dinámico aplicada específicamente a los suplementos, permitiendo a los hoteles ajustar precios en función de variables como temporada, tipo de habitación, régimen o edad del huésped, sin modificar su Property Management System (PMS) o channel manager.

El impacto potencial no es menor. De acuerdo con reportes de revenue management, pequeñas optimizaciones en precios pueden traducirse en incrementos significativos en el RevPAR, especialmente en temporadas de alta demanda donde los suplementos fijos suelen generar pérdidas de margen acumuladas.

El módulo permite configurar reglas dinámicas desde el motor de reservas, aplicando incrementos en valores fijos o porcentuales, segmentados por múltiples variables. Esto no solo mejora la precisión del pricing, sino que reduce la carga operativa al centralizar la gestión en un solo punto.

Además, la herramienta marca un punto de inflexión en la industria: la tecnología que permitía una gestión flexible y dinámica de precios, históricamente reservada para grandes cadenas, comienza a democratizarse. Con el nuevo módulo de incrementos de Mirai, hoteles independientes pueden acceder a este nivel de sofisticación sin necesidad de infraestructuras complejas, cerrando así una brecha histórica en el revenue management.

En un mercado donde la demanda es cada vez más volátil y la competencia más intensa, la capacidad de ajustar precios en tiempo real se posiciona como un diferenciador clave.

Con este lanzamiento, Mirai busca acelerar la transición hacia modelos de pricing más inteligentes en el sector hotelero, donde cada componente de la tarifa, incluidos los suplementos, contribuya de forma activa a la rentabilidad del negocio.