México se suma a la campaña de divulgación de Dianetics mientras la salud mental llega a un punto crítico

Voluntarios se esparcen por toda la nación a medida que se duplican las tasas de depresión y ansiedad en México desde la pandemia

México se enfrenta a una emergencia de salud mental. La depresión ahora afecta al 20 % de la población y la ansiedad afecta al 40 % de los mexicanos, según cifras citadas por el director general de CISNE México. Ambas cifras se han duplicado desde la pandemia. Para ayudar a combatir esto directamente, los voluntarios de la Fundación de Dianetics Hubbard se extendieron por todo México en marzo, desde la Ciudad de México a Guadalajara, Puebla, Aguascalientes y Monterrey, con el objetivo de proporcionar recursos para ayudar a los mexicanos a obtener el control de su bienestar mental.

La salud mental es una preocupación creciente en las comunidades mexicanas, donde la incertidumbre económica, las presiones migratorias y el estrés son reales y se sienten a diario. Con su reconocible equipo rojo, los voluntarios ofrecían tests de estrés gratuitos y el libro Dianetics: La ciencia moderna de la salud mental. Los voluntarios les recordaron a miles de personas que mejorar la salud mental comienza con comprender lo que está sucediendo dentro de la mente. Dianetics ha ayudado a millones a identificar la causa principal de la ansiedad, los miedos y las emociones negativas.

Un transeúnte obtuvo el libro e inmediatamente recibió una demostración introductoria gratuita. «Me siento muy bien en este momento», explicó, «recordé varios sucesos importantes en mi vida, cosas que sucedieron hace mucho tiempo y que había olvidado. Me di cuenta de que todavía tengo mucha consciencia, y eso es muy importante para mí».

Actualmente en su 75.º año, Dianetics continúa ayudando a los lectores a comprender la mente humana, ofreciendo un camino accesible hacia el bienestar emocional. La palabra Dianetics viene del griego dia (a través) y nous (mente o alma), y se define como lo que la mente le está haciendo al cuerpo.

El alcance a través de México fue parte de un esfuerzo global que abarca 50 países y más de 250 ciudades. Las actividades se extendieron desde los Centros de Dianetics por toda América Latina, llegando a comunidades en Costa Rica, Guatemala, Panamá, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil, Chile y Argentina.

La Fundación de Dianetics Hubbard lleva a cabo Seminarios de Dianetics semanalmente en sus centros por todo México. Con uno de cada cinco mexicanos sufriendo de depresión, la emergencia de salud mental en México es real y también lo es el recurso que trae consigo este alcance. Dianetics: La ciencia moderna de la salud mental ha vendido más de 22 millones de ejemplares y es el best seller de todos los tiempos sobre la mente humana. Para más información, visitar www.dianetics.org.mx.