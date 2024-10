El compromiso con la biodiversidad llegó para quedarse como un estándar de transparencia para las empresas

En la COP16, el Estándar de Biodiversidad de GRI – GRI 101 – la herramienta para identificar y reportar los impactos corporativos y trabajar en conjunto por el desarrollo sostenible

En la Zona Azul de la COP16, cuatro charlas organizadas por el GRI para orientar a empresas en reportes de biodiversidad

De las 492 empresas que en 2024 hicieron parte del Programa de Negocios Competitivos del GRI en LATAM, 24 empresas se destacaron al reportar voluntariamente sobre biodiversidad, sin formar parte de un piloto formal

COLOMBIA (Octubre 24 de 2024). Con el fin de que las empresas identifiquen, reporten y gestionen sus procesos que impactan la biodiversidad, Global Report Iniciative – GRI orienta y acompaña a las organizaciones a mejorar su competitividad en mercados globales y a mitigar los riesgos ambientales.

Dentro de la meta 15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) de la Conferencia de las Partes (COP) se estipula que las empresas midan y reduzcan sus riesgos negativos en biodiversidad, destacando la importancia de la transparencia y el reporte como herramientas fundamentales para gestionar y promover prácticas sostenibles, alineadas con los compromisos globales del cuidado de medio ambiente.

En este sentido el Global Report Iniciative – GRI llega a la COP16 participando en “seis espacios de encuentro empresarial, para promover el reporte de impacto ambiental, fomentar la colaboración multisectorial y dialogar sobre cómo la transparencia puede ser un motor para la acción y la protección de la biodiversidad”, asegura Andrea Pradilla, directora del GRI para América Latina.

Pie de foto: Andrea Pradilla, Directora GRI para LATAM

Fundada en 1997, GRI es la organización internacional sin fines de lucro, que ofrece de manera gratuita, lo estándares para que las organizaciones de todos los sectores y tamaños, en cualquier lugar del mundo, reporten sus impactos de sostenibilidad, y en ese ejercicio de transparencia, logren ser más competitivas. Los Estándares GRI son los más utilizados del mundo y son un bien público gratuito, es decir las empresas no deben pagar a GRI por su uso.

Biodiversidad: Un eje estratégico para la economía de la región

La biodiversidad no es un tema aislado de plantar árboles; es un pilar fundamental de la economía. De acuerdo con el informe «New Nature Economy Report II» del Foro Económico Mundial, más del 50% del PIB mundial depende de servicios ecosistémicos y según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), uno de cada cinco empleos está estrechamente vinculado a la biodiversidad.

América Latina es una región rica pero frágil. Aunque alberga el 50 % de la biodiversidad global, el modelo productivo predominante en la mayoría de sus países se basa en el uso no sostenible de recursos naturales, generando una creciente presión sobre las economías nacionales y locales, según el informe del PNUD «América Latina y el Caribe: Una Superpotencia de Biodiversidad»

El reporte de sostenibilidad ha sido reconocido como una herramienta fundamental para la gestión empresarial responsable, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas. Desde la Meta 12.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se ha subrayado su importancia para que las organizaciones integren la sostenibilidad en sus operaciones y reporten su impacto ambiental, social y económico. Este enfoque no solo facilita la toma de decisiones informadas, sino que también fortalece la confianza de los grupos de interés y contribuye al logro de un desarrollo más sostenible.

En el contexto de las discusiones globales sobre biodiversidad, GRI refuerza su compromiso mediante el Estándar GRI 101: Biodiversidad, alineando la transparencia corporativa con los objetivos de la Meta 15 del Marco Global de la Biodiversidad. Este estándar lanzado en enero de 2024, impulsa a las organizaciones a evaluar y reportar sus riesgos, dependencias e impactos sobre la biodiversidad, fomentando una gestión sostenible a lo largo de sus operaciones y cadenas de valor. Al conectar el reporte de sostenibilidad con la Meta 15, GRI facilita que las empresas contribuyan activamente a reducir impactos negativos y promover prácticas responsables que protejan y restauren la biodiversidad.

En enero de 2026 entrará en vigor el nuevo estándar temático de biodiversidad GRI 101, aunque las organizaciones pueden adoptarlo de forma anticipada. Su implementación presenta desafíos significativos para las empresas reportantes, motivo por el cual GRI lanzó en junio de 2024 dos programas piloto: uno global y otro en Colombia. Estos pilotos buscan apoyar a las organizaciones en la adopción temprana del estándar y en la optimización de sus procesos para gestionar y reportar de manera más precisa sus impactos en la biodiversidad.

Andrea Pradilla, directora de GRI para América Latina, subraya la relevancia estratégica del estándar: “Durante la última década, las empresas han avanzado en la gestión ambiental general y en particular en acciones para abordar el cambio climático, pero ahora enfrentan una urgencia distinta: comprender y mitigar su impacto en la biodiversidad. El estándar GRI 101 no se limita a definir qué reportar, sino que impulsa una acción concreta y estratégica. Al ofrecer una hoja de ruta clara, permite integrar la biodiversidad en el núcleo de la toma de decisiones empresariales, posicionando a las organizaciones para liderar en un entorno donde la sostenibilidad ya no es opcional, sino imprescindible.”

El reporte como motor de competitividad y desarrollo económico

Cada vez más, los mercados evalúan y valoran las empresas que crecen de manera responsable y trabajan en el cuidado de la biodiversidad. En esta perspectiva, la directora del GRI en América Latina, asegura que “las organizaciones, de todo orden, deben capacitarse y diligenciar estándares internacionales que ayuden a informar, en un mismo lenguaje, sobre cómo ejecutan el trabajo y con quién. Esto permite no solo evaluar el desempeño sostenible de las empresas, sino también fomentar una economía global más responsable”

Ahora bien ¿qué ganan las empresas implementando estos estándares? Primero, identificar las áreas o dependencia que están en riesgo por no ejecutar procesos que respeten la biodiversidad; segundo, desarrolla una visión de sostenibilidad alineada al negocio; tres, genera componentes de atracción y retención de talento, cuarto, datos claros para una toma de decisiones responsables; quinto, divulgar la adquisición de estos estándares internacionales le permitirá incrementar la confianza dentro de los grupos de interés.

“América latina y Colombia fueron pioneras en adoptar prácticas de los reportes de sostenibilidad cuando no era obligatorio, ahora, como un plus competitivo se requiere implementar reportes de con enfoque en biodiversidad”. Afirma Pradilla. El desafío radica en cerrar la brecha entre la alta dependencia de la biodiversidad en la región y la falta de un enfoque estructurado para protegerla, lo que requiere un esfuerzo conjunto entre empresas, gobiernos y sociedad civil.

Comunidad GRI

Más de 14 mil organizaciones en el mundo reportan sus impactos con los estándares GRI.

En LATAM, 3.200 empresas han finalizado con éxito su primer reporte usando los Estándares GRI. De estas, aproximadamente 700 empresas son de Colombia, resaltándose por su participación activa y compromiso con la transparencia y la sostenibilidad. Por otro lado, GRI, con el Programa de Negocios Competitivos ha apoyado a más de 492 pequeñas y medianas empresas en América Latina en la creación de sus primeros informes de sostenibilidad, entre las cuales, 24 se destacaron al reportar voluntariamente sobre biodiversidad, sin formar parte de un piloto formal. Por otro lado, GRI Global lideró un piloto con 10 empresas internacionales, incluyendo una colombiana, Ecopetrol. Adicionalmente, GRI en LATAM desarrolló un piloto independiente con cuatro empresas colombianas: Nutresa, ISA, Promigas y SierraCol

Por último, esta organización con sus diversos procesos estará en la zona azul realizando charlas y talleres para las empresas que estén dispuestas aportar al respeto de la biodiversidad:

Agenda GRI en la COP16

No dejar a nadie atrás: cómo se cruzan la transición justa y los impactos positivos para la naturaleza. Panel de discusión de múltiples partes interesadas sobre cómo lograr una economía inclusiva y transición equitativa hacia una economía positiva para la naturaleza.

Jueves 24 de octubre, Zona Azul – Pabellón Naturaleza Positiva, 10:30 – 11:30

¿Oportunidad o desafío? ¿Cómo puede la digitalización transformar los informes sobre biodiversidad? Se evaluará la situación actual y las posibles nuevas fronteras para la presentación de informes en los próximos cinco a diez años sobre biodiversidad, analizando la transformación digital.

Viernes 25 de octubre, Zona Azul – Pabellón Nature Positive, 15:30 pm – 16:30.

¿Cómo la transparencia corporativa ayuda a proteger la biodiversidad? Experiencias de la recopilación de datos y estrategia de las empresas que pusieron a prueba GRI 101.

Domingo 27 de octubre, Zona Azul – Pabellón Nature Positive, 12:00 – 13:00

¿Cómo la transparencia corporativa ayuda a proteger la biodiversidad? Se analizará las experiencias de presentación de informes de empresas regionales que han puesto a prueba los estándares de biodiversidad de GRI.

Domingo 27 de octubre, Zona Azul – Pabellón Naturaleza Positiva, 13:00 – 14:00 pm

La “naturaleza” de los informes: divulgación corporativa y planificación de la transición. Organizaciones clave, reguladores, emisores de estándares y organismos marco se reunirán para mostrar el progreso y las actualizaciones desde la COP15.

Domingo 27 de octubre, Zona Verde – Hotel Dann Carlton, 17:30 – 19:30

Innovaciones en transparencia e informes sobre biodiversidad: allanando el camino para futuros sostenibles. Cómo los informes de impacto contribuyen a detener la pérdida de biodiversidad; cómo las empresas pueden implementar GRI 101 para divulgar sus impactos en la naturaleza; y cómo GRI se está asociando con otros emisores de estándares para brindar una experiencia de presentación de informes fluida. Miércoles 30 de octubre- Hotel Marriott 13:30 – 20:30.

Sobre el Global Reporting Initiative – GRI