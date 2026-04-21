Despegar revela los destinos más buscados por los mexicanos para el megapuente

Riviera Maya y Acapulco lideran a nivel nacional, mientras que Estados Unidos, el Caribe y Europa concentran el interés internacional

La combinación de días sin clases y descansos oficiales durante los primeros días de mayo está impulsando la planeación de escapadas entre los viajeros mexicanos. De acuerdo con datos de Despegar, la demanda muestra un crecimiento frente a semanas previas y en comparación anual, en línea con este periodo extendido de descanso.

«Para este megapuente estamos viendo un incremento en la demanda tanto a nivel nacional como internacional. En México, Riviera Maya y Acapulco encabezan la preferencia, mientras que a nivel internacional destacan ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Desde Despegar, acompañamos esta tendencia con una oferta amplia de paquetes hacia estos destinos que permite a los viajeros organizar su viaje de forma más simple, optimizar su presupuesto y acceder a mejores condiciones de compra», señaló Claudia Alva, VP y Country Manager de Despegar en México.

Este comportamiento se da en un contexto donde, además del 1 de mayo, muchas familias están extendiendo sus días de descanso aprovechando el fin de semana, el 5 de mayo y dinámicas escolares como el Día del Niño, lo que en la práctica genera periodos más largos para viajar y visitar destinos internacionales, además de los domésticos.

Ranking de destinos internacionales más elegidos para el megapuente de mayo

Los Ángeles.

Chicago.

Nueva York.

Orlando.

Las Vegas.

Cartagena de Indias.

Punta Cana.

Madrid.

En este contexto, la forma de planear también responde a la necesidad de organizar mejor el tiempo y el presupuesto. Cada vez más viajeros priorizan opciones que les permitan resolver su viaje en un solo lugar y tener mayor claridad desde el inicio.

Los paquetes se posicionan como una gran opción para estas fechas, al integrar vuelo, hotel y otros servicios en una sola experiencia, lo que facilita la planeación y puede representar ahorros de hasta un 30 % frente a la contratación por separado.

Además, esquemas como meses sin intereses siguen siendo un factor clave para concretar viajes, especialmente en periodos donde la demanda aumenta.

Así, el megapuente de mayo se consolida como una de las ventanas más relevantes del mes para viajar, impulsando tanto escapadas dentro del país como salidas al extranjero.