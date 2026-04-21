Concluye con rotundo éxito la sexta edición de la Cumbre Nacional de Transportadoras Turísticas ANTT 2026

La Cumbre Nacional de Transportadoras Turísticas reafirma su papel como plataforma clave para impulsar la profesionalización, innovación y crecimiento del transporte turístico en México

Con la participación de más de 500 tomadores de decisión, concluyó con gran éxito la sexta edición de la Cumbre Nacional de Transportadoras Turísticas ANTT 2026, organizada por la Alianza Nacional de Transportadoras Turísticas del 8 al 10 de abril en el Centro de Convenciones de Torreón.

Este encuentro se consolidó como uno de los más relevantes del sector en México, al reunir a empresas, autoridades, proveedores y aliados estratégicos que impulsan el crecimiento del transporte turístico en el país.

Durante la inauguración, la presidenta de la ANTT, Lily Leal, destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre los distintos actores de la industria: «Hoy es un día muy significativo para el sector, porque no solo marca el inicio de un evento, sino también el fortalecimiento de una comunidad que comparte una misma visión: profesionalizar, dignificar y hacer crecer el transporte turístico en México».

Asimismo, agradeció la presencia de autoridades y representantes del sector, entre ellos: Cuauhtémoc Plasencia Albiter, secretario de Transporte de la CTM; Martha Elena Moncada, encargada del despacho de la Secretaría de Turismo del Estado de Coahuila en representación del Señor Gobernador Manolo Jiménez; la Maestra Marta Alicia Faz Dávila, directora de Tránsito y Vialidad del municipio de Torreón, así como Guillermo Martínez, director de Turismo de Torreón y Judith Guerra, presidenta del Grupo Mexicano de Asociaciones de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas.

La edición 2026 marcó un hito al incorporar por primera vez un espacio de exposición, ampliando las oportunidades de negocio, networking e intercambio de conocimiento. A lo largo de tres días, los asistentes participaron en:

Demostraciones de unidades y soluciones tecnológicas.

Área de exposición con stands de marcas líderes.

Espacios de networking estratégico.

Conferencias especializadas sobre seguridad, eficiencia operativa, macrotendencias y tecnología.

Entre los participantes destacados se encuentran las principales armadoras de autobuses del país como Mercedes-Benz buses, Volvo buses, Irizar México, Busscar, Scania México, Marcopolo, King Long, TOURWAY, SINOMEX, Mercedes Benz Vanes, Yutong, MODASA Dongfeng, y empresas como Televia, Map Group, Cepa mobility, Samsara, Ubikanos, Grupo Prestige, Flix, Motive, Asientos Precom, Allison Transmission, Transcom, Webfleet, Innovan, Actia, LinkAR, MAN FILTER, Asientos Amaya, grupo SIMSA, Camiones Rivera, Bus Zone, OR importaciones, entre otras marcas.

El programa también abordó temas clave para el futuro del sector, con la participación de empresas como CEPA Mobility México, Ubiknos Mexico, S.A. de C.V. y TeleVía, quienes compartieron perspectivas sobre seguridad vial, eficiencia de flotas y digitalización del transporte.

El evento inició con un cóctel de bienvenida patrocinado por Samsara, y como precierre se vivió una experiencia de networking en el Viñedo Casa don Leo, donde los asistentes degustaron uno de los mejores Cabernet Sauvignon del mundo. Para concluir con las actividades de la Cumbre Nacional ANTT, los asociados visitaron Cuatro Ciénegas, uno de los pueblos mágicos más recientes de México.

La Cumbre Nacional de Transportadoras Turísticas reafirma así su papel como plataforma clave para impulsar la profesionalización, innovación y crecimiento del transporte turístico en México, un sector que no solo mueve personas, sino que conecta regiones, dinamiza la economía y genera oportunidades para millones de mexicanos.