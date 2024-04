Thermo Fisher Scientific presenta nuevo modo para análisis rápido de aluminio y magnesio con un analizador XRF portátil

/COMUNICAE/

Thermo Fisher Scientific™ da a conocer la «Clasificación Rápida de Metales Ligeros», para el analizador XRF portátil Niton™ XL5 Plus. Esta clasificación permite un análisis ultrarrápido en menos de dos segundos, de los grados de aleación de aluminio y magnesio. El análisis preciso de alta velocidad permite ayudar a las operaciones de reciclaje de metal

Thermo Fisher Scientific ha anunciado una nueva capacidad, «Clasificación Rápida de Metales Ligeros», para el analizador XRF portátil Thermo Scientific™ Niton™ XL5 Plus, que permite un análisis ultrarrápido de los grados de aleación de aluminio y magnesio en menos de dos segundos. Este nuevo modo, que también puede identificar familias de aleaciones de alto valor de otros metales ligeros, incluidos acero inoxidable, níquel, cobalto, cobre y titanio, reduce significativamente los tiempos de análisis en comparación con los métodos tradicionales, ofreciendo un camino hacia una mayor eficiencia para las operaciones de reciclaje de metal.

Descripción del producto

El analizador de fluorescencia de rayos X portátil Niton XL5 Plus es el analizador de fluorescencia de rayos X portátil (HHXRF) más ligero, pequeño y potente disponible para la determinación elemental en el campo. Forma parte de la familia líder en la industria de analizadores Niton Portátiles XRF robustos de Thermo Fisher, que ofrece análisis no destructivos de metales y aleaciones en segundos. El modo General Metals en el analizador Niton XL5 Plus HHXRF se ha ampliado para incluir una capacidad mejorada para detectar bajos niveles de níquel en aceros de baja aleación, junto con un nuevo modo para el análisis ultrarrápido de metales ligeros.

El nuevo modo Clasificación Rápida de Metales Ligeros, proporciona un análisis preciso de magnesio, hasta concentraciones. Los operadores ahora pueden beneficiarse de la identificación y análisis ultrarrápidos de metales ligeros sin comprometer la precisión, lo que les brinda una herramienta poderosa mientras buscan aumentar la eficiencia, la sostenibilidad y las ganancias, ayudando a evitar el rechazo del producto por parte de los compradores.

Características clave y beneficios del nuevo modo Light Metal Quick Sort:

Permite la identificación de grados de aluminio y magnesio en menos de 2 segundos.

Permite la detección de magnesio en concentraciones tan bajas como 0.5%.

Permite la identificación de varias familias de aleaciones, como acero inoxidable, níquel, cobalto, cobre, titanio y otros.

Análisis preciso de alta velocidad para ayudar a las operaciones de reciclaje de metal.

Sitio web: www.thermofisher.com/scrap

