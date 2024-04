Sector industrial y de servicios con mejores sueldos y prestaciones para directivos en México: Adecco

/COMUNICAE/

De acuerdo con el Estudio sobre Tendencias del Mercado Laboral Mexicano 2024 de LHH Recruitment Solutions, empresa enfocada a la colocación de talento en posiciones de nivel gerencial, ejecutivo y directivo del Grupo Adecco, entre las personas que se encuentran dentro de las posiciones: ejecutiva, gerencial, dirección y C Level, aún existe una brecha de género muy importante entre los puestos más relevantes en una organización, que son ocupadas por hombres y mujeres.

De acuerdo con el documento, las posiciones de mayor rango siguen siendo dominadas por hombres, con un 78% contra 8.6% de mujeres. Además, las personas que prefieren no identificarse como mujer u hombre han logrado una mayor participación que las mujeres, con un 13.6%. A medida que el rango de la posición disminuye se ve una mayor paridad entre hombres y mujeres, en el caso de posiciones ejecutivas la dominancia es para el género femenino, con un 51.4% en comparación del 44.3% del género masculino.

Otro hallazgo del análisis realizado por LHH Recruitment Solutions, la división de puestos ejecutivos de Grupo Adecco, es que el salario sigue siendo el principal factor considerado por las personas para seleccionar el lugar de trabajo, así como también es uno de los principales elementos para que las organizaciones logren retener al talento directivo. El sueldo promedio para una posición C-Level es de 160 mil pesos, para un directivo de 144 mil, un gerente 65 mil y un ejecutivo 60 mil pesos, siendo los sectores de tecnología, industrial y de servicios los mejores pagados.

«En el dinámico panorama empresarial actual, la presencia de líderes excepcionales en los puestos ejecutivos no es simplemente una ventaja competitiva, sino un imperativo para el éxito sostenible de una organización. Estos líderes no solo guían el rumbo estratégico de la empresa, sino que también moldean la cultura organizacional y potencian el desempeño de los equipos de trabajo hacia la consecución de los objetivos de las empresas», comenta Thorsten Kott, Director General de LHH Recruitment Solutions México. La investigación realizada por LHH Recruitment Solutions, también encontró que un 75% está abierto a un cambio laboral en los próximos 3 meses. Así mismo, que las acciones de salario no monetario (salario emocional) más destacadas que han implementado las empresas con un mejor resultado en este grupo de perfiles son: flexibilidad de horario (52%), buen ambiente laboral (49%), Home Office 33% y 30% esquemas híbridos. En tanto que, las «prestaciones superiores» son: vales de despensa 59%, Seguro de Gastos Médicos Mayores 56% y Seguro de vida 51%.

Finalmente, el estudio realizado a nivel nacional a más de 800 personas que ocupan puestos gerenciales, ejecutivos y de alta dirección, dentro de cinco industrias particulares, que son: Finanzas, Ingeniería, Information Technology, Sales & Marketing y Recursos Humanos. También mostró que los mayores retos laborales en la actualidad para los equipos de trabajo son: Bienestar psicosocial de los colaboradores y retención de talento. Si se desea obtener más información sobre el estudio se puede entrar a www.institutoadecco.com.mx/

